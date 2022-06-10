斯洛伐克訪團議員太帥　高虹安大讚：帥到可當明星

斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）率領國會議員，以及布拉提斯拉瓦省省長於5至10日訪台，昨天前往立法院參觀，團員中27歲的議員史丹奇克（Andrej Stančík）受熱烈歡迎，多位立委搶著跟他合影。台灣民眾黨立委高虹安今（10）日表示，與他合照的照片放上臉書後，網友留言說「帥到可當明星了！」
高虹安受訪表示，斯洛伐克團訪台之前外交部有給接待訪團的立委們資料，民進黨立委林楚茵看到史丹奇克照片後私下Line她說「這個（史丹奇克）很帥」，讓她一直很期待。高虹安說，一到現場與史丹奇克接觸後發現他的英文很流利，與訪團的合照放到臉書上，網友特別關注史丹奇克，大家都說「帥到可當明星了！」
高虹安表示，與史丹奇克交談交換了政府與國會運作機制的不同，他滿驚訝台灣國會有42%的立委是女性，也對於台灣那麼早通過同婚給予肯定。
高虹安說，她全程與史丹奇克用英文互動，年輕的議員有個特色，第一個問她的問題是要臉書與Instagram帳號，她們就立刻互換臉書與Instagram，「他很驚訝看到我的臉書有快10萬人，他問我怎麼經營臉書，為何有那麼多追蹤與點閱」，可能斯洛伐克國會的年輕議員比較重視社群經營這款，也很想了解台灣國會議員的質詢方式，所有才會有昨天斯洛伐克議員在立院議場示範打架的樣子，他們應該是有事先研究過。