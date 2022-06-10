前鎮媽祖港橋今晚北側封閉拆除 前鎮警提醒駕駛提前改道
高雄市連接鳳山與前鎮區的媽祖港橋遭列為U4（應緊急處理維護）等級危橋，為維護用路人安全將自今（10）日22時起開始改建工程，預計採半半施工並分兩階段進行，第一階段111年6月至112年6月執行拆除北側橋樑，第二階段112年7月至113年9月完成新橋樑及南側橋樑拆除，全部施工期間預計3年。
前鎮警分局提醒汽車除公車外，中山四路北往南禁止左轉五甲三路，請駕駛提早於中山四路與鎮海路口新設置左轉專用車道由海邦橋進入鳳山五甲地區，以利交通順暢。
其次，10噸以上大型車輛禁行五甲路段（媽祖港橋至三誠路口）及海邦橋，可利用凱旋四路、中安路及國道一號末端進出前鎮及鳳山地區，沿線相關路口均設有改道牌面和宣導紅布條，協助用路人改走週邊替代道路。
前鎮警分局於上下班尖峰時段於中山四路與中安路口、中山四路與凱福街口及中山四路與鎮海路口、中山四路與五甲三路口、中山四路與鎮中路口分別動用員警及義交共17人，指揮交通及改道疏導，以維護用路人順暢及安全。
前鎮警分局長陳志榮表示，媽祖港橋承載前鎮、鳳山地區居民成長的回憶，然為了大家用路安全拆除改建工程勢在必行，請各位駕駛朋友務必配合改道措施，讓交通及橋樑施工順暢。