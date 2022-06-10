藥華藥夯什麼？股東張鈞甯、卓伯源、張學舜帳上獲利驚人

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藥華藥新藥貢獻利多外，股東也成為關注焦點，因為藥華藥陸續辦了3次私募案，有不少政商名流入列，除了藥華藥董事李伸一、前彰化縣長卓伯源、101董事長張學舜外，還有影星張鈞甯都在名單上。
根據公開資訊觀測站資料顯示，2021年12月23日，藥華藥通過應募人名單，卓伯源、張學舜與張鈞甯等人入列，當時私募價格235元。其中張鈞甯財力驚人，以6016萬元買下256張私募股票，持股約0.09%。張學舜則出資5005萬元買下約213張，持股0.08%。卓伯源則以1010萬元買下43張，持股0.02%。
而藥華藥去年11月初股價僅100元，Ropeg成為第一個獲美國FDA核准的PV一線用藥後，股價飛漲，12月中來到422元，而今年因受惠美國市場銷售暢旺，4、5月營收亮眼，也讓股價再度一飛衝天，昨日收在420元，今日早盤來到449元，漲幅近7%。若以昨日收盤價420元計算，張鈞甯一張賺18.5萬，認購256張，等於帳上獲利就有4736萬元，張學舜帳上獲利也有3941萬元、卓伯源帳上獲利近800萬。不過，私募有價證券3年內不得自由轉讓。
藥華藥Ropeg受惠美國市場銷售暢旺，繼4月營收創高後，5月營收達3.47億元，雖因歐洲出貨減少，整體月減1.6%，但年成長高達980%。累計今年前5月營收9.52億元，不僅站上歷史新高，也已正式超越去年全年總營收6.56億元，年成長496%。
此外，藥華藥Ropeg的原發性血小板增多症（ET）新藥第三期臨床試驗，獲得數據安全監督委員會（DSMB）的正面回應，安全性無虞，DSMB建議可依照原臨床計畫繼續進行。該試驗預計收案160名受試者，最快今年底完成收案。董事長詹青柳日前表示，希望ET未來能成為Ropeg的第二項適應症，造福更多病患。