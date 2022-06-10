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辱網紅「保險套」判賠10萬！館長嘆：彭文正抹黑才賠5萬

▲成吉思汗健身房負責人「館長」陳之漢，3年前不滿被網紅公民老師羅文批評，在直播中以髒話回擊，因此挨告。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）
▲成吉思汗健身房負責人「館長」陳之漢，3年前不滿被網紅公民老師羅文批評，在直播中以髒話回擊，因此挨告。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 11:30:08

成吉思汗健身房負責人「館長」陳之漢，3年前因不滿被網紅公民老師羅文批評，在直播中以髒話回擊，更直指對方為「螺紋保險套」，案經法院審理，刑事部分館長被處拘役20日定讞，另外需賠償10萬元，但二審開庭時，館長則主張，賠償金額應在7萬元以下才合理，並舉先前遭彭文正侵害名譽，也只獲賠5萬元為例。

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據了解，過去網紅「羅文」與館長因政治問題時常在網路上互嗆，2019年羅文發布一則影片，批評館長是「新民粹型領袖」，引發館長不滿，並在同年9月一場直播中以髒話回擊，其中不乏有「螺紋保險套就是個雜碎」、「羅文我幹XX老XX勒」、「關於這個螺紋保險套真是XXXXX的雜碎」等語出現，因而挨告。

檢方勘驗影片後，認為館長以「螺紋」保險套的諧音，影射並辱罵被害人，因此依公然侮辱罪起訴，案經審理，館長刑事部分被判處拘役20日，得易科罰金2萬元定讞，羅文則再提出85萬9500元的精神慰撫金，並要求道歉，但一審僅被判賠10萬元，其餘請求駁回，全案上訴二審中。

高等法院昨天（9日）首度開庭，但雙方均委任律師出庭，館長律師則主張，過去館長與彭文正的侵權行為賠償案例中，2人都是公眾人物，但最後新北地院基於人格權平等的觀點，僅判賠5萬元，因此認為此案應可適用，目前全案已由法官移付調解。（編輯：陳苾暐）

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