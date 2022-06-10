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快訊／本土確診＋68311！死亡個案增213人　境外增36例

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／翻攝自CDC直播）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／翻攝自CDC直播）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 14:04:282022-06-10 14:06:42

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增68347例COVID-19確定病例，分別為68311例本土個案及36例境外移入；另確診個案中新增213例死亡。

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▲指揮中心說明最新病例。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例。（圖／指揮中心）
指揮中心統計，新增213例死亡個案中，有197人患有癌症等重大疾病或慢性病史，年齡超過90歲的有41人、80～90歲的有71人，70～79歲的有49人，未接種疫苗的有85人，只接種1劑的有22人，接種2劑的有28人，打滿3劑的有78人。

指揮中心表示，今日新增之68,311例本土病例，為31,939例男性、36,332例女性、40例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(10,032例)、高雄市(9,864例)、新北市(8,858例)、臺南市(6,291例)、桃園市(6,081例)、彰化縣(5,088例)、臺北市(4,891例)、屏東縣(2,989例)、新竹縣(1,748例)、雲林縣(1,597例)、南投縣(1,530例)、苗栗縣(1,509例)、新竹市(1,272例)、嘉義縣(1,266例)、宜蘭縣(1,259例)、花蓮縣(1,063例)、基隆市(965例)、臺東縣(806例)、嘉義市(753例)、澎湖縣(230例)、金門縣(198例)、連江縣(21例)。

指揮中心指出，今日新增213例本土病例死亡個案，為120例男性、93例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、197例具慢性病史、135例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月8日至6月7日，死亡日期介於5月11日至6月8日。

指揮中心說明，今日新增36例境外移入個案中，為19例男性、17例女性；年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自美國(3例)、斯洛伐克(2例)、阿拉伯聯合大公國及泰國(各1例)移入，另29例感染國家調查中。入境日介於今年6月5日至6月9日。

指揮中心說明，今日新增36例境外移入個案中，為19例男性、17例女性；年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自美國(3例)、斯洛伐克(2例)、阿拉伯聯合大公國及泰國(各1例)移入，另29例感染國家調查中。入境日介於今年6月5日至6月9日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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