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本週末登場！異國風情新住民市集曝

▲經營網拍販售柬埔寨商品的「柬到寶三寶媽」。（圖／賽珍珠基金會提供）
▲經營網拍販售柬埔寨商品的「柬到寶三寶媽」。（圖／賽珍珠基金會提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-10 12:21:34

以服務經濟弱勢新住民子女及其家庭為主的財團法人台北市賽珍珠基金會(以下簡稱該會)將於本週六6月11日11時至16時，於台北當代藝術館西側廣場首次舉辦新住民市集，活動現場邀請來自各國的新住民及新二代攤商、表演團體以及主持人，期待透過各感官體驗打造充滿異國風情的文化盛宴，另外該會也設計了集點卡，鼓勵民眾與攤商互動集點以換取小禮物，歡迎民眾蒞臨共襄盛舉。

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賽珍珠基金會致力於服務跨國婚姻兒童及其家庭逾50年，現今平均每年服務約200戶經濟弱勢新住民家庭，在過往服務經驗中，該會發現新住民可以結合自身所學與其多元文化背景優勢，創造屬於自己的事業，因此該會期望透過營造友善小型創業場域的新住民市集，協助其在台灣能安居樂業，並促進多元文化的互動交流。

每位新住民來到台灣都有不同的原因與故事，不同的成長背景與生命經驗都成就了現在的自己。經營網拍販售柬埔寨商品的「柬到寶三寶媽」表示，因疫情重創其母國的觀光產業，家人生計受到影響，因此希望透過販售母國的特色商品能夠幫助到家人及同胞，也讓台灣的朋友們能更認識柬埔寨文化；來自中美洲薩爾瓦多的Eva，已來台5年多，目前和先生一起創業，透過網路宅配以及市集擺攤全台跑透透，推廣販售家鄉的美食─拉丁料理，期待讓更多台灣人可以品嚐道地的拉丁美食，也能讓在台打拼的拉丁美洲朋友們一解思鄉之苦。

除了異國特色攤位外，本次市集亦有推廣攤位，包含結合繪本遊戲推廣東南亞文化的Foodeast團隊，以及由衛福部疾管署委請台大醫院成立的新南向人員健康服務中心等等，同時也邀請到新住民表演團體，包含齊舞飛揚舞蹈團、JW舞蹈團、春之雁舞蹈團、柳柳創藝舞團、南方節奏手鼓團以及由桃園市柬埔寨新住民臺灣同鄉會組成的柬埔寨舞蹈團，其中桃園市柬埔寨新住民臺灣同鄉會於2019年成立，成為全台第一個成立柬埔寨新住民臺灣同鄉會的縣市，後續更組成柬埔寨舞蹈團，讓有興趣舞蹈表演的柬埔寨新住民可以參與在其中，透過每次的練習與演出在台灣也能找到一份歸屬感。

如同該會尤英夫董事長所說，疫情或許改變了人們的生活，但不應該限制人們探索這個世界。歡迎您來一場在台灣的異國文化之旅，歡迎光臨「新」世界。

▲來自中美洲薩爾瓦多的Eva，已來台5年多，目前和先生一起創業。（圖／賽珍珠基金會提供）
▲來自中美洲薩爾瓦多的Eva，已來台5年多，目前和先生一起創業。（圖／賽珍珠基金會提供）
▲本次新住民市集主視覺由賽珍珠基金會所扶助之新住民子女所設計。（圖／賽珍珠基金會提供）
▲本次新住民市集主視覺由賽珍珠基金會所扶助之新住民子女所設計。（圖／賽珍珠基金會提供）

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