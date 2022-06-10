本週末登場！異國風情新住民市集曝

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每位新住民來到台灣都有不同的原因與故事，不同的成長背景與生命經驗都成就了現在的自己。經營網拍販售柬埔寨商品的「柬到寶三寶媽」表示，因疫情重創其母國的觀光產業，家人生計受到影響，因此希望透過販售母國的特色商品能夠幫助到家人及同胞，也讓台灣的朋友們能更認識柬埔寨文化；來自中美洲薩爾瓦多的Eva，已來台5年多，目前和先生一起創業，透過網路宅配以及市集擺攤全台跑透透，推廣販售家鄉的美食─拉丁料理，期待讓更多台灣人可以品嚐道地的拉丁美食，也能讓在台打拼的拉丁美洲朋友們一解思鄉之苦。
除了異國特色攤位外，本次市集亦有推廣攤位，包含結合繪本遊戲推廣東南亞文化的Foodeast團隊，以及由衛福部疾管署委請台大醫院成立的新南向人員健康服務中心等等，同時也邀請到新住民表演團體，包含齊舞飛揚舞蹈團、JW舞蹈團、春之雁舞蹈團、柳柳創藝舞團、南方節奏手鼓團以及由桃園市柬埔寨新住民臺灣同鄉會組成的柬埔寨舞蹈團，其中桃園市柬埔寨新住民臺灣同鄉會於2019年成立，成為全台第一個成立柬埔寨新住民臺灣同鄉會的縣市，後續更組成柬埔寨舞蹈團，讓有興趣舞蹈表演的柬埔寨新住民可以參與在其中，透過每次的練習與演出在台灣也能找到一份歸屬感。
如同該會尤英夫董事長所說，疫情或許改變了人們的生活，但不應該限制人們探索這個世界。歡迎您來一場在台灣的異國文化之旅，歡迎光臨「新」世界。