斯洛伐克議員史丹奇克爆紅！綠委驚呼：本人真是大帥哥
斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）率領國會議員及布拉提斯拉瓦省省長訪台，訪團中27歲的議員史丹奇克（Andrej Stančík）英挺帥氣，意外成了眾人焦點；另訪團參訪立法院議場時更模擬我國立委「打架」，同樣引起高度關注。民進黨立委許智傑說，史丹奇克本人真的是大帥哥，將來會是台斯兩國繼續交流的重要夥伴。
許智傑表示，史丹奇克本人真的是大帥哥，還有健美的身材，非常有活力和熱情，「他甚至說他已經愛上台灣了，讓我非常的感動」。
許智傑說，而且史丹奇克年紀很輕，才27歲就長期參與社會運動，精通多國語言，能力又好，這幾天他參訪還穿了一雙熊貓的襪子，將來會是台斯兩國繼續交流的重要夥伴。
民進黨立委林楚茵也說，小帥哥史丹奇克才27歲，專長是歐盟與國際政治，自己特別把他的IG連結放到臉書粉絲專頁，讓大家可以更認識這位長期支持台灣的國際夥伴。
另外，斯洛伐克訪團昨日參訪議場，並體驗台灣國會議員開會場景與過程。訪團成員不僅拿起表達「贊成」或「反對」的舉牌，也模擬朝野立委打架與對立模樣，引起高度關注。
林楚茵說，與過去訪台正襟危坐的他國訪團不同，斯洛伐克訪團很親切，也很好相處，對台灣也很好奇，「當天參訪議場時，他們走到第一排看到我的位置底下有『反對』的紅色板子、『贊成』的綠色板子，他們就舉了起來，在瞭解中文意思之後，還把『反對』的牌子趕快收起來」。
林楚茵也說，5月31日國民黨在立院攻擊，適逢斯國訪團要訪問台灣，看了很多台灣新聞，所以看到國父遺像的破洞，就聊起這個話題，並比畫了一下。
林楚茵說，過去台灣覺得自己是小國，但隨國家地位提升，世界看見了台灣，這是值得開心的事。
鄭運鵬則說，斯洛伐克議員在現場有趣的模擬，可以更清楚台灣的重大議題，例如兩岸狀況、國會衝突等，也會了解台灣內部政黨政治的問題，這個舉動是善意的。