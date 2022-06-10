COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

上海封城無奈「留下貓」！解封後女子開門被驚呆：太牛了

▲因上海封城無奈將貓在辦公室，解封後女子開門被眼前景象驚呆。（圖／AP+ Newsflare）
▲因上海封城無奈將貓在辦公室，解封後女子開門被眼前景象驚呆。（圖／AP+ Newsflare）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 12:54:132022-06-10 13:00:37

上海為控制COVID-19在城市內傳播進行全面封城，不僅民眾生活受到影響，人類飼養的寵物也深受牽連。近日解封後，就有位民眾回到暌違2個月沒踏近的辦公室，幸虧當初被留下的兩隻貓咪活蹦亂跳，對人類的到來熱烈歡迎，但走進室內後入目的全是「黃金」，這畫面讓她大感震撼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲幸虧貓咪都平安無事。（圖／AP+ Newsflare）
▲幸虧貓咪都平安無事。（圖／AP+ Newsflare）
▲甚至還倒在人類腳邊撒嬌。（圖／AP+ Newsflare）
▲甚至還倒在人類腳邊撒嬌。（圖／AP+ Newsflare）
上海緊急封城，許多民眾在尚未準備充足糧食和緊急藥品的情況下就受到行動限制。封鎖兩個月後，羅小姐終於在6月2日重新踏進辦公室，可當她打開門卻被驚呆了，因為地板上滿是排列整齊的貓大便，袋裝貓糧也被撕裂而散落滿地，看起來就像打過一場戰爭。

▲地板上滿是貓咪留下的便便，看畫面似乎還有照某種規律來大。（圖／AP+ Newsflare）
▲地板上滿是貓咪留下的便便，看畫面似乎還有照某種規律來大。（圖／AP+ Newsflare）
▲貓飼料散落一地。（圖／AP+ Newsflare）
▲貓飼料散落一地。（圖／AP+ Newsflare）
據羅女士說明，因封城事出緊急，在離開辦公室前只能為兩隻貓準備食物和水份，故她準備了兩大碗乾乾，並讓水龍頭持續滴水，這樣貓咪就能確保有流動水源能喝。

見狀況這般慘烈，網友們紛紛回覆：「辛苦貓咪了，幸虧牠們都健康」、「這種環境看了好心痛，應該要帶走的」、「希望這種事不要再發生」、「貓便便看起來像在布陣，有規律的欸」。 （編輯：李惠婷）

※【NOWnews 今日新聞】提醒各位愛寵人士，一般情況下不建議以文中方式獨留貓咪在家數月，應託付給信任的寵物旅館或家人、朋友，以免發生憾事！

路邊救奶貓遇「終極大贈送」！人類嚇傻後笑出來：我完了

冷氣維修師傅是你？貓咪「身兼多職」超認真：今天能修好

媽媽在化妝！貓「人類外出警鈴」大響　緊貼阻止：陪我啦

2貓吵瘋！狗狗看不下去「霸總式介入」　網讚：太帥了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀