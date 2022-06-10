泰國鐵路市場人潮回流！觀光業逐漸振興

隨著泰國國境開放和便利的入境手續，讓該國的觀光業起死回生。泰國首都曼谷近郊的知名「美功鐵路市場（ Maeklong Railway Market）」，近期湧入大批遊客，要來看小火車在市場穿梭的獨特景觀。當地攤販認為，疫情之後，生意掉到只剩下三分之一，現在隨著人潮逐漸回流，對泰國觀光復甦很有信心。
目前，最著名的鐵道市集之一就是泰國的美功鐵道市集。（Maeklong Railway Market）該市集位於曼谷西南邊100公里左右的小鎮，市集上賣著各色衣服、童玩、首飾和小吃，當遠方傳來嗚嗚的火車鳴笛聲，攤販會快速地將原本在鐵道上的東西收拾妥當，讓火車慢慢地駛過市集。這種既復古又刺激的奇景，多年來讓旅客津津樂道。
位於鐵道旁的市集絕對是有趣的體驗，喧鬧的市集中，每當火車鳴笛聲傳來，就會看到攤販駕輕就熟地收拾攤位，給火車「讓」出一條道路。外國旅客就著眼前的景色，緊鄰火車鐵道吃上一碗打拋豬肉或河粉，也是一份難忘的回憶。
泰國在6月1日起進一步放寬入境要求，泰國觀光局駐台北辦公室指出，「已完整接種疫苗的旅客」只要持有效護照、保額不少於1萬美元的保險單、COVID-19疫苗接種證書以及註冊泰國通行證，入境時接受檢查，即可免隔離直接入境，也可以自由前往泰國任何地方。
至於「未接種／未完全接種疫苗的旅客」，則是必須持有效護照、保額不少於1萬美元的保險單以及註冊泰國通行證，並在旅行前72小時內通過泰國通行證系統上傳RT-PCR測試或專業ATK陰性結果證明，將被允許入境並可自由前往該國的任何地方。