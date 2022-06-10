foodpanda收「平台費」！624人向消保官投訴：絕對不再用
外送平台foodpand週一（6/6）宣布，從6/7上午10時起，針對基隆市、台北市、新北市、桃園市及新竹縣市每一筆外送單，收取3到5元的「平台費」，即便是年繳1079元的訂閱制會員也必須額外多繳，引爆會員強烈不滿，行政院消保處消保官王德明今（10）日指出，到昨（9）日為止已經收到624件投訴案，其中台北市308件、新北市206件、桃園市62件、基隆市14件、新竹縣市34件，多數投訴人認為foodpanda此舉是變相漲價且違約，要求退訂卻被業者拒絕。消保處已經要求業者及相關單位開會討論，若有違法可能依法開罰。foodpand回應，對於此次風波造成pandapro用戶及社會大眾誤解，致上最高歉意，未來會持續保障訂閱戶享有免運費以及獨家優惠的權利，並盡力提供消費者最經濟實惠的服務方案。
根據《NOWnews今日新聞》側面了解，foodpanda和消保官還在積極討論有關於pandapro會員的狀況，但目前尚未有定案！王德明表示，絕大多數消費者認為，訂閱服務條款中約定「任何費用調整將於下次（月/半年度/年度）續訂時生效，不影響續訂前之使用」，主張業者片面違約，但foodpanda收取平台費是否有違規事實，還要回頭檢視跟消費者簽訂的規章內容而定，由於涉及包括經濟部、衛福部等單位，已經邀請業者及相關單位一起開會討論。
pandapro訂戶曾先生認為，明明業者說好訂閱可以免收外送費，但業者突然要多收錢，而且完全不給緩衝期，隔天就立刻實施，實在很不合理。「雖然foodpanda宣稱有提供折扣優惠，但有些優惠根本不適合我，難道我也要勉強接受嗎？如果能退費，以後絕對不再用！」
foodpand回應指出，依pandapro訂閱制服務條款，pandapro優惠範圍包含免外送運費、指定店家折扣優惠、額外優惠券，所提供優惠的價值總計超過年費費用。據內部統計，pandapro用戶平均每月可省下500~700元外送運費，除為用戶大幅降低運費開銷，另提供專屬折扣優惠，以6月份為例，共提供每位訂閱用戶最高690元優惠折扣。
foodpand強調，平台費用途為支應平台維運成本，非屬外送運費、折扣等pandapro優惠範疇；國際上各外送平台亦多有收取此項費用的慣例，即使為訂閱用戶仍需支付此筆費用．foodpanda的使用服務條款中很早即列入收費項目包含平台費，基於企業永續發展及深耕台灣，不得不回歸使用者付費原則。對於此次風波造成pandapro用戶及社會大眾誤解，foodpanda致上最高歉意，未來會持續保障訂閱戶享有免運費以及獨家優惠的權利，並盡力提供消費者最經濟實惠的服務方案。且台灣不是唯一收取平台費的地區，新加坡、香港都在2021年11月開始收費，新加坡收0.29新幣（6.21台幣）、香港收2港幣（7.50台幣）。
消基會榮譽董事長游開雄指出，消費者確定使用訂閱制時，就已經跟業者達成契約，foodpand片面宣布加收額外的費用，按照契約精神不能拘束且不具效力，消費者有權拒絕接受。況且foodpand宣稱有給消費者優惠更多，「但這絕對不是長久之計」，等於是業者剝奪了消費者的選擇性，消費者不願接受，有權利要求業者按比例給予退費。