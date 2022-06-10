「桶仔雞＋3熱炒」699元！網封最強防疫餐　賣1套虧100元

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自許為「永康四大才子」的莊子歌，不只是台南大灣高中的家長會長，主業從事其他投資，副業則在台南開了兩間餐廳。去年畢業季適逢三級警戒，各級學校畢業典禮改為線上舉辦，網路瘋傳一段大灣高中線上畢典畫面，上一秒校長還在諄諄教誨，沒想到下一秒換家長會長致詞時，莊子歌竟當場賣起桶仔雞，超跳TONE演出在一夜之間紅遍全台。
去年三級警戒期間，為了不讓員工放無薪假，莊子歌第一次賣起防疫套餐。沒想到今年更慘，莊子歌透露：「這次雖然不像去年禁內用，但傷害卻遠遠超過去年，台南是封城了嗎？嚇到街頭荒無人煙，餐廳更是清鍋冷灶。」為了養員工，他再度賣起防疫套餐，1樣主食加3道菜共699元。
打開店內菜單一看，原先桶仔雞是600元，如果再點鐵板牛肉、宮保花枝、芹香龍腸3道菜，總共是1350元，但套餐價只要699元，價格幾乎對半砍。莊子歌自嘲這是功德無量家庭防疫套餐，因為「賣一套我虧一百，我要成佛了」，為人爽快的他也不諱言，有沒有濟事，大家看了心裡有數，夠員工生存就好。
699元防疫套餐在網路引發熱議，網友留言大讚：「太划算了吧」、「上禮拜還是999元，這禮拜降至699元，佛心來著。」還有人提到原先已訂了999元防疫套餐，結果餐廳人員特別打電話來說現在改699元，讓人倍感貼心。