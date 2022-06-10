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脫貧假象？中網友拍四川結婚影片遭下架　公安請「喝茶」

▲中共總書記習近平8日上午赴四川眉山考察。（圖／翻攝自新華社）
▲中共總書記習近平8日上午赴四川眉山考察。（圖／翻攝自新華社）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-10 13:04:44

中共總書記習近平8日上午赴四川眉山考察，不過在他到訪的前夕，四川一名網友透過抖音上傳了「四川涼山彝族婚禮現場」的影片，雖然在片中從頭到尾都沒有批評政府，卻疑似因為呈現真實生活狀況，影片遭到下架，該名網友也傳出遭到警方傳喚的消息。

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根據《自由亞洲電台》報導，中國網友陳建在5月24日時，將自己拍攝的彝族的婚禮短影片，上傳至快手與抖音，影片中可以看到，參加婚禮的親朋好友都席地而坐，在路邊的泥地上吃起東西，菜色有豆腐酸菜湯、餅、牛肉等，房間殘破不堪，即使如此，新人家人仍把家中的東西拿出來與人分享，陳健表示，在這支無濾鏡，真實呈現涼山彝族婚禮情況的影片顯示，雖然生活物資有限，卻仍然樸實熱情，也正是展現正能量的一種方法。

不過對於當地政府來說，就不是這樣的含義了。在影片上傳後的3個禮拜，陳建6月7日時接到了州政府網監的電話，接著美姑縣委書記、公安、政法等部門都打電話給他，公安更找他「聊聊喝茶」。陳建最後做了筆錄，並簽署了一份《傳播正能量保證書》上蓋手印簽名。雖然陳建表示，他只是想記錄生活，幫助有需要的人，但這段影片仍在中國國內的網絡上近乎被刪光。

南卡羅來納大學艾肯商學院教授謝田表示，這段無修飾的影片凸顯出，中國所謂的「全面脫貧奔小康」只是習近平自己唱的開心的「獨角戲」，也脫貧、繁榮的假象給戳穿。中共憂心人民會去反思，究竟還有多少被掩蓋的真相。

美國民間組織「公民力量」創辦人楊建利表示，當地宣傳所謂脫貧成績只是假象，「這支影片本身沒有問題，但習近平6月7日要到四川視察，這讓地方政府成了草木皆兵的狀態。」雖然這段影片沒有涉及敏感問題或討論，但在中國，官方就是會把民眾的「無意當刻意、善心變壞心」，「杯弓蛇影」可以做為這事件的總結。

2020年11月，四川省政府批准涼山彝族自治州布美姑縣等7個縣退出貧困縣序列，被稱為「中國最貧困角落」之一的四川涼山，也「擺脫貧困」。2021年2月，習近平宣布，「中國脫貧攻堅戰取得了全面勝利」，指出有近1億農村貧困人口全部脫貧。根據中國官媒《新華社》報導指出，習近平這次到四川視察，沒有像2018年一樣，親自到涼山較貧困地區看望民眾，並檢視脫貧工作。

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