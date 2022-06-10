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教團快篩私校辦學！籲紅燈及早介入、橙燈還能起死回生

▲教團快篩私校辦學，呼籲紅燈及早介入、橙燈還能起死回生。（圖／記者李琦瑋攝，2022.06.10）
▲教團快篩私校辦學，呼籲紅燈及早介入、橙燈還能起死回生。（圖／記者李琦瑋攝，2022.06.10）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-10 13:13:53

近日私校連環爆退場、停辦，為避免學生「踩雷」，教團透過「大專校院校務資訊公開平台」資料，將相關指標簡化，今（10）日發布私立大學與技職辦學快篩結果，提醒學生及家長，注意學校的學生人數與註冊率、生師比、財務安全狀況，以此避開體質不佳的學校，並呼籲教育部儘速公布專案輔導學校名單、公開大專資訊時須即時與透明。

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全國私校工會理事長尤榮輝表示，此次依學生人數與註冊率、生師比、財務安全狀況擬定燈號，財務有關辦學品質、註冊率影響私校收入來源、生師比關乎教學品質，燈號就像「快篩試劑」，能協助學生、家長避掉不好的學校，呼籲教育部在發現紅燈時及早介入、橙燈代表還能起死回生。

守護台灣教育平台祕書長、輔大社會系教授戴伯芬指出，退場條例沒要求公布預警名單，再加上教育部擬於8月份才正式公開專輔學校名單，隨著考生選填志願在即，對於下年度即將入學的新生，能否唸到畢業都是風險，因此決定揭露當前私校真實辦學狀況，公布學生人數／註冊率、生師比、財務安全狀況3指標燈號，依不良到良好程度，給予紅、橙、黃、藍、綠燈號。

▲教團今（10）日公布私立大學辦學快篩結果。（圖／私校工會提供）
▲教團今（10）日公布私立大學辦學快篩結果。（圖／守護台灣教育平台提供）
據教團提供的私立大學辦學快篩結果顯示，明道、佛光、首府大財務安全皆為紅燈，學生人數／註冊率為橙燈至紅燈。技職大學部分，華夏科大、遠東科大、中華科大的財務安全與學生人數／註冊率皆為紅燈；南亞技術學院、大同技術學院、高苑科大、環球科大、中州科大的財務安全為紅燈、學生人數／註冊率為橙燈。另外，由12校組成的優久大學聯盟，文化、靜宜、中原、淡江、實踐、東吳等校，生師比亮紅燈，須注意教學品質。

▲教團今（10）日公布私立技職辦學快篩結果。（圖／守護台灣教育平台提供）
▲教團今（10）日公布私立技職辦學快篩結果。（圖／ 守護台灣教育平台提供）
戴伯芬說，從快篩結果看來，除了醫護學校及中信金外，應留意學生人數過少的學校不僅無法提供好的學習資源，且可能會出現退場危機；私立大學的生師比優於技職，醫學大學普遍優於一般大學，財務屬於前段的學校也有生師比不良者，私校的整體教學品質有改善空間。

她表示，財務後段的私立學校生師比呈現兩極化，少數學校生源消失快於教師資遣，導致部份技職學校出現短暫的超低生師比假象，不能視為正常辦學狀況。優久大學聯盟的私校雖然受少子化的衝擊較小，仍有不少學校列於中、後段，顯示招生好壞與學校財務之間沒有必然關係；而私立技職學校的財務安全表現兩極化，最差的幾乎都是過去專科學校升格者，不限非都會區學校。

台灣學生聯合會長黃亭偉呼籲，私校停招、停辦應顧及在校生、教師權益，社會到政府部門都不該把私校當作企業經營，另外，教育部8月才公開專輔學校名單，對於新生來說太晚，對舊生來說，也過了轉學考期間，無法銜接新學期。
 
尤榮輝認為，教育部公開的大專資訊既不即時、也不夠透明，無法滿足考生及家長選校的資訊需求，更不足以讓社會有效監督私校，呼籲教育部要求各大專切實上網公開校務及財務資訊，包括校務會議記錄、學校章則，以及財務報表，並懲處隱匿資訊的學校。

教育部應建立制度，使大專校務會議代表、教師會及學生會代表、稽核人員得調閱會計明細帳資料，以達監督效果；有關專案輔導學校名單，往後一發現就應即時公開；考生及家長應重視私校的校務及財務重要資訊，以避免就讀有退場風險私校。

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