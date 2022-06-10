違反土地使用規定　觸法受罰

您知曉嗎？土地使用管制規定，住宅區內不得經營酒吧、舞廳，農牧用地不可開設工廠等非農業使用行為，台中市政府法制局表示，不管是在都市計畫區內或是非都市土地區域內的土地或建築物，都有土地使用管制規定。如有違反，除被主管機關裁罰6萬元到30萬元外，還會遭限期改善、回復土地原狀等處分。





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法制局指出，業者在規劃經營事業前，建議逐夢踏「實」，首先應「實」際確認該筆土地使用類型與所欲經營事業目的是否相符，以免用地目的不符法規，即使向政府訴願，仍將不被訴願委員會採納。除須遵循所營事業的相關規定外，也應該注意事業所在地在都市計畫法規、區域計畫法規中，屬於何種使用(分)區？例如金屬製造業者排放廢(污)水，除遵守水污染防治法規定外，也應一併注意工廠坐落的土地，可否作金屬製造業使用。











法制局長李善植說，在審議違反都市計畫法或區域計畫法的訴願案件過程中，也發現在經濟熱絡下，許多業者不知何謂都市計畫，或雖知曉土地所在使用(分)區，卻不甚明白哪些使用行為是受到禁止的；因此，不慎違反管制規定而遭裁罰。就算業者訴願請求撤銷原處分，訴願會也不會採納。











李善植提醒，所欲使用的土地屬於何種使用(分)區，應先查詢清楚，再評估所要從事的事業若在該土地上經營，是否合於規定。查詢「使用分區」等土地相關資訊，民眾可利用「都市計畫書圖查詢整合平台」與「非都市土地使用分區查詢服務系統」，也能查詢都市計畫法規及區域計畫法規中的禁止行為，以免觸法。創業時，在「土地使用」上符合土地使用管制規定，才能繼續踏實走在創業的康莊大道，安心築夢。



