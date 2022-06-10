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再創新高！台積電5月營收1857億元　月增7.6%、年增65.3%

▲台積電5月合併營收約為新台幣1857.05億元，較上月增加了7.6%，也較去年同期增加了65.3%，連續改寫單月歷史新高。（圖／NOWnews資料畫面）
▲台積電5月合併營收約為新台幣1857.05億元，較上月增加了7.6%，也較去年同期增加了65.3%，連續改寫單月歷史新高。（圖／NOWnews資料畫面）

記者許家禎／台北報導

2022-06-10 14:02:37

台積電今（10）日公佈2022年5月營收報告。2022年5月合併營收約為新台幣1857.05億元，較上月增加了7.6%，也較去年同期增加了65.3%，連續改寫單月歷史新高。受到美國科技股下挫影響，台積電今日股價弱勢，終場跌11元，收在530元。

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台積電2022年5月合併營收約為新台幣1857.05億元，較上個月的1725.61億元增加了7.6%，也較去年同期的1123.6億元增加了65.3%。累計2022年1至5 月營收約為新台幣8493.43億元，較去年同期的5860.85億元增加了44.9%。

日前台積電股東會上，面對股東詢問股價下挫，董事長劉德音表示，希望股東擁有台積電是看長期，並說這波大家都跌，高科技都是，台積電跌得還算少，至於為什麼跌？那是因為疫情受到控制，消費者原本消費在家用數位產品，轉而變成外出消費用餐、看電影，終端需求下降、股價也跟著跌，但實際看台積電的營運績效還是很好，產能滿載，認為股價只是一時的。

劉德音還說，公司正進入高結構性成長，若以美金計價，前年成長30%、去年25%，今年預估成長30%以上，高成長都是因為技術領先，因此資本支出是必須的，今年也預期將支出400至440億美元用於相關先進技術的投資，但對股東的承諾不變，也就是每季配息不低於前一季，每年配息不低於前一年。未來若成長相對穩定了，配息就有機會可以往上加，希望讓股東長期報酬極大化。

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