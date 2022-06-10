高雄首例MIS-C！6歲童確診25天「高燒、草莓舌、結膜紅」
中央流行疫情指揮中心表示，今（10）日國內本土確診增68311例，其中有553例中重症個案，醫療應變組副組長羅一鈞說，有一名兒童個案，是昨日傍晚媒體就有報導的一個南部的6歲女童，他是在5/5有因有症狀，PCR確診，並在5/13順利解隔離，但在5/30再次發燒到38.5度、6/2有嘔吐，因食慾跟活動力減退而送至急診，並收住院觀察，經評估女童有腹痛、腹瀉、嘔吐、頭暈、兩側眼睛結膜紅、口腔有草莓舌、四隻肢體末端浮腫、脖子出現紅疹、血壓偏低等症狀，診斷有MIS-C。此為國內兒童第三例MIS-C案例。
羅一鈞說，這位女童本身沒有慢性病，在解隔後精神、活動力均正常，僅有輕微咳嗽，但在確診25天後（5/30）開始發燒38.5度，且連燒7天，在6/2因出現嘔吐，送至急診，因相關症狀而收住院觀察，後續檢查發現有發炎指數升高，轉入兒科加護病房用免疫球蛋白和類固醇，超音波檢查顯示有冠狀動脈輕微擴大，不過經過治療，血壓跟其他生命徵象發燒都很快穩定，目前病況恢復良好，仍在加護病房治療。
據統計，這是國內今年第三例兒童MIS-C案例，都是發生在好發年齡6至12歲。羅一鈞表示，目前兒童重症累積44例，死亡維持17例。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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