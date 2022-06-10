公布經濟數據前美股下挫　台股開低震盪、終場下跌161點

我是廣告 請繼續往下閱讀
台股今日開盤跌39.53點，加權股價指數以16581.81點開出，早盤一度大跌210多點，盤中跌幅漸收斂，終場下跌161.22點，收在16460.12點，跌幅0.97%，成交金額僅新台幣1851.26億元。
台積電公布5月營收1857億，年增65.3%，再創新高，但今天尾盤出現大筆賣單調節，股價走勢疲弱，終場跌11元，收在530元，跌幅2.03%；其餘電子權值股漲跌互見，鴻海下跌1.30%，聯電下跌1.16%，而聯發科則上漲0.65%、台達電上漲0.85%，相對抗跌。
今天盤面中小型股零星點火，車電族群輪動，堤維西漲逾8%、倉佑攻上漲停板、耿鼎也漲逾6%；電動車電池族群稍弱，茂達、中碳皆跌逾3%。
中小型股點火的還有PCB族群，伺服器PCB金像電帶量攻上漲停板、耀華漲逾3%、定穎漲幅則在1%內。
貨櫃三雄壓力大，今日尾盤一度想奮力跑到盤上，但最後仍收跌，陽明、長榮皆下跌1％內，萬海跌逾3%。
航空族群今日成為重災區，長榮航開在平盤後一路往下走，最後跌幅逾3%，跌破月線、季線；華航終場跌幅2.63%，同樣灌破月線，收在25.95元。
盤面焦點新藥股藥華藥，5月營收創高，昨日外資及投信共買2006張，股價強勢漲停衝上420元，擠下晶碩，成為生技類股新股王，今天股價持續衝高，漲幅7.62％，再創天價452元。