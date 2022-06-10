基隆城市博覽會開幕　蔡英文大讚林右昌：翻轉城市命運

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蔡英文也提到，自己很認同基隆市長林右昌所說的，疫情後的新生活，將從基隆開始，基隆用城市博覽會，來療癒民心。 她除了要肯定基隆市府團隊的努力，也要感謝所有醫護人員、防疫人員的付出，更要感謝所有基隆市民團結防疫，讓大家今天可以在台灣的起點城市，走向疫後新生活的起點。
蔡英文說，從今天開始到6月19號，整個基隆市就是一個大展場，這是基隆作為「台灣頭」的氣魄。大家可以透過展覽，來了解基隆這幾年的改變和發展，以及如何翻轉城市命運的典範。
林右昌則說，基隆走在台灣疫情最前線，雖然過程備感艱辛，但最困難的一段已經過去，感謝各界對於政府防疫工作的配合，讓大家能夠恢復正常生活，希望疫情後的新生活就從基隆國門廣場啟用開始、從城博會來療癒人心。
林右昌表示，城市博覽會的主題是起點城市，玉山的高度是從基隆的水準原點開始計算，台灣最北的彭佳嶼跟最東的棉花嶼都在基隆，台灣縱貫鐵路的起點也在基隆，有很多的第一跟起點都在基隆，這些年的努力就是要打破大家對基隆的刻板印象，打破狹隘的地域主義，會場所在地的國門廣場在過去威權時代矗立的是銅像，如今的地標已成為國門噴泉，成為新的希望與力量的核心，給這個城市帶來完全不一樣的想像。
基隆的民進黨立委蔡適應說，今天和蔡英文等人共同啟動城市博覽會，這不只是基隆的蛻變，也是未來台灣持續前進的起點。