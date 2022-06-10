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基隆城市博覽會開幕　蔡英文大讚林右昌：翻轉城市命運

▲基隆城市博覽會今（10）日開幕，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、基隆市長林右昌與在地立委蔡適應一同現身。（圖／總統府提供）
▲基隆城市博覽會今（10）日開幕，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、基隆市長林右昌與在地立委蔡適應一同現身。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／綜合報導

2022-06-10 14:17:56

總統蔡英文今（10）日上午前往基隆市出席「2022城市博覽會開幕典禮」，肯定基隆市府團隊拚防疫也拚建設，也感謝所有醫護和防疫人員，以及基隆市民團結防疫，走向疫後新生活。蔡英文並期待城市博覽會，可以是疫後新生活的起點，並希望不分中央地方、不分政府民間，大家持續團結努力，一起走過疫情挑戰，為台灣的進步發展，開創出美好的起點。

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▲總統蔡英文（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文說，基隆近年在市長林右昌帶領下煥然一新，現在更用城市博覽會來療癒民心。 （圖／總統府提供）
蔡英文致詞時表示，今天很高興來到基隆，和大家一起參加「2022城市博覽會」開幕典禮。基隆是台灣的起點城市，而國門廣場，就是基隆再次蛻變的新起點。能夠在這裡啟動「2022城市博覽會」，對台灣、對基隆來說，格外有意義。

蔡英文也提到，自己很認同基隆市長林右昌所說的，疫情後的新生活，將從基隆開始，基隆用城市博覽會，來療癒民心。 她除了要肯定基隆市府團隊的努力，也要感謝所有醫護人員、防疫人員的付出，更要感謝所有基隆市民團結防疫，讓大家今天可以在台灣的起點城市，走向疫後新生活的起點。

蔡英文說，從今天開始到6月19號，整個基隆市就是一個大展場，這是基隆作為「台灣頭」的氣魄。大家可以透過展覽，來了解基隆這幾年的改變和發展，以及如何翻轉城市命運的典範。

林右昌則說，基隆走在台灣疫情最前線，雖然過程備感艱辛，但最困難的一段已經過去，感謝各界對於政府防疫工作的配合，讓大家能夠恢復正常生活，希望疫情後的新生活就從基隆國門廣場啟用開始、從城博會來療癒人心。

林右昌表示，城市博覽會的主題是起點城市，玉山的高度是從基隆的水準原點開始計算，台灣最北的彭佳嶼跟最東的棉花嶼都在基隆，台灣縱貫鐵路的起點也在基隆，有很多的第一跟起點都在基隆，這些年的努力就是要打破大家對基隆的刻板印象，打破狹隘的地域主義，會場所在地的國門廣場在過去威權時代矗立的是銅像，如今的地標已成為國門噴泉，成為新的希望與力量的核心，給這個城市帶來完全不一樣的想像。

基隆的民進黨立委蔡適應說，今天和蔡英文等人共同啟動城市博覽會，這不只是基隆的蛻變，也是未來台灣持續前進的起點。

▲基隆市長林右昌（圖／總統府提供）
▲林右昌說，基隆走在台灣疫情最前線，雖然過程備感艱辛，但最困難的一段已經過去。（圖／總統府提供）

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