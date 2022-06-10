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議員批民眾黨寄生金控　柯文哲反嗆：國營事業新潮流更多

▲民進黨市議員簡舒培批民眾黨安插黨員當富邦獨董，台北市長柯文哲反嗆，國營事業新潮流更多。（圖／翻攝自北市議會直播）
▲民進黨市議員簡舒培批民眾黨安插黨員當富邦獨董，台北市長柯文哲反嗆，國營事業新潮流更多。（圖／翻攝自北市議會直播）

記者呂炯昌／台北報導

2022-06-10 15:32:32

台北市長柯文哲今 （10）日赴議會接受市政總質詢，民進黨市議員再度質疑北市府在富邦金控的獨立董事具有民眾黨的身份，民眾黨寄生在富邦金控，柯文哲則反嗆「國營事業新潮流更多」。

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民進黨市議員簡舒培詢問北市在金控的獨董是否能經過遴選機制的考驗，柯文哲答覆「都有經過遴選」，簡舒培進一步問，柯文哲上台後北市在富邦金控獨立董事較郝市府增加4席，達到9席，詢問這9人之中幾個人有台灣民眾黨的黨證？柯文哲回應應該是周鐘麒跟端木正。

簡舒培質疑柯文哲說謊，其中富邦金控獨董賴祥蔚是民眾黨的中評委，前立委黃國昌還曾批評民眾黨中評委賴祥蔚是旺旺集團董事長蔡衍明的鷹犬、富邦人壽獨董周鐘麒是民眾黨的中央黨員、富邦產險孫智麗與富邦證券端木正曾列民眾黨的不分區立委名單。柯文哲回應，「國營事業裡面有多少民進黨的黨員？我不想回答你這種問題」。

簡舒培又質疑柯市府比郝市府增加4席獨董，這4席都民眾黨黨員這樣合理嗎？柯文哲反問「爭取增加獨董，妳有沒有查過當初是誰要求的？」

簡舒培表示，北市派的獨董沒有金控專業，富邦金每年遭金管會開罰，獨董無法在董事會監督金控公司就會違規被開罰，北市派的獨董都是民眾黨的黨員，面對質疑，柯文哲反嗆「國營事業裡面你們新潮流的更多！」

簡舒培舉例過去沒有民眾黨時，北市府在富邦金控的獨董跟金控業有關，有民眾黨之後都是民眾黨在當，柯文哲不耐反問，「沒有民眾黨都是民進黨在當，從張景森、陳景峻一條一條列出來，裡面多少民進黨的？」柯文哲嗆說今天都在議會，「請把我當市長以來，富邦獨董名單都列出來，裡面有多少是民進黨的？」

簡舒培表示，自己做的事情自己承擔，不要推卸責任；柯文哲回說，自己態度就這樣，金管會、董事會通過就好啦。簡舒培質疑遴選結果不公開，柯文哲強調，當然經得起考驗，一定會有會議記錄，「若要這樣從我上任開始的都公開，怎麼提名張景森、陳景峻，怎麼提名民進黨的，怎麼提名吳榮義，全部都公開」。


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