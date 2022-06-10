死亡＋213！連續3天創新高 7人無慢性病、打過3劑仍病歿
中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增68,347例COVID-19確定病例，分別為68,311例本土個案及36例境外移入；另確診個案中新增213例死亡。新增死亡人數再創新高，且是連續3天破紀錄，不過今天的死亡人數213人和昨日的211人差距不大，僅多2人。
指揮中心統計，新增213例死亡個案中，有197人患有癌症等重大疾病或慢性病史，年齡超過90歲的有41人、80～90歲的有71人，70～79歲的有49人，未接種疫苗的有85人，只接種1劑的有22人，接種2劑的有28人，打滿3劑的有78人。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天新增死亡個案都在40歲以上，沒有外界比較關注的兒童個案或年輕人個案，比較值得注意的是有7個人是沒有慢性病史且打滿3劑疫苗仍病歿，另外年齡在40～49歲之間的5位死亡個案中，有4人不曾接種過疫苗，有1人打過1劑。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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