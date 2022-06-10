外傳指揮中心6月底解散？陳時中：事情發生了大家就知道
外界有傳言指出，內閣將在6月改組，並將指揮中心解散，目的就是要讓指揮官陳時中投入台北市長選戰；對此，今（10）日下午疫情指揮中心陳時中被問及此事，無奈表示「可能想太多了吧」，隨後才說「六月底事情發生了，大家就會知道了」，態度耐人尋味。
針對內閣將在6月改組，並解散指揮中心的傳言，今早行政院長蘇貞昌並未正面回應，僅說明「我們會在近期召開防疫會議，會由指揮中心對外宣布相關的進一步的作為」。
下午疫情記者會，陳時中先是直言表示「可能想太多了吧」，又說等到六月底事情發生了，大家就會知道了，目前沒在考慮這件事情。
媒體再追問，「是沒有考慮參選台北市長？還是解散指揮中心」；陳時中維持一慣態度，回應「都沒有在考慮」，現階段只考慮如何把疫情跟大家講清楚、說明白，和大家一起共同抗疫。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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