中市府快篩試劑分裝　澄清「沒有加班情況」

台中市長盧秀燕推出「溫暖助防疫」計畫，贈送快篩試劑給高風險、接觸群眾多等的第一線人員，每人一份2劑，並貼上帶有市府關懷的貼紙，證明試劑並非來路不明，讓收到的市民安心使用。傳出有市府員工不滿被安排到非原來的工作到包裝快篩劑幫忙還加班，還有人爆料還要貼市長盧秀燕贈送的貼紙，今(10)日讓媒體參觀惠中樓快篩區分裝區。新聞局長鄭照新表示，並未有加班，而且現在是中市疫情的高峰期，一切防疫優先，在防疫期期間大家處於備戰狀況，要打贏這場防疫的戰爭。





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針對外界質疑，市府動員秘書處人力分裝快篩試劑，會影響防疫工作。秘書處副處長李政峯說，從6月6日開始，約有20名秘書處同仁先進行篩劑分裝試裝工作，確定整個分裝流程順暢，同仁皆在工作之餘的空檔協助分裝作業，不會影響正常工作，也不會讓同仁過勞加班；後來陸陸續續投入約40名志工輪班協助，其中還有80多歲的志工也遠從豐原而來，市府非常感謝他們為防疫盡一份心。











李政峯說，秘書處無論是環境清消、防疫作為皆持續進行，目前是台中疫情高原期，以關心民眾健康為要，考量試劑分裝作業交給一般廠商做，會增加很多經費，因此投入市府人力分裝試劑供市民使用。分裝作業規劃5人一組，將試劑分裝為一份2劑，並貼上帶有市府關懷的貼紙，證明試劑並非來路不明，讓收到的市民安心使用；目前已分裝約14萬份，陸續志工投入會增加更多量能，只要衛生局到貨，秘書處即可進行分裝及包裝協助，以備未來「溫暖助防疫」如再進入下一階段時，能讓發放對象快速拿到試劑。











新聞局長鄭照新表示， 對於外界誤傳有加班情況，澄清「沒有加班情況」，市府庫存的快篩試劑由秘書處部分臨時人員及志工朋友協助分裝，分裝作業分為上午班(上午8時30分至12時)及下午班(下午1時至5時)，中午休息的1小時和下午5時後停止作業時間，都會將倉庫閉門上鎖，以便管理快篩試劑，均有監視器紀錄佐證，並無加班情形，請勿以訛傳訛，再有惡意散佈者將追究法律責任。











鄭照新呼籲，台中市正處於防疫高原期，需要思考如何降低確診數，而不是為了快篩試劑裝配流程，或在有盧市長關心字樣的貼紙進行過多討論，他強調，無論在高雄、桃園等其他直轄市或縣市，快篩試劑貼上帶有市長名稱的貼紙是正常的，因為市長就是市府的代言人，貼上貼紙除了表達市府的關懷，也能讓拿到試劑的市民知道通路值得信賴，代表市府認證，萬一試劑有使用上的疑慮，都可以追本溯源得到解決。











此外，對於立法院副院長蔡其昌確診一事，鄭照新也表達關心，他指出，自己已在第一時間於臉書表達關切，盧市長也在第一時間於蔡副院長的臉書上表達關懷；並分享自己曾經是確診者，深知確診非常不好受，這時人性的關懷超越一切，祝福蔡副院長早日康復，未來還要一起為台中努力。