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情勢升級？蒲亭談話後　芬蘭總統、瑞典國王突取消會晤

▲芬蘭總統尼尼斯托（右）與瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（左）9日的聚餐突然取消，有外媒分析指出，應該與當天稍早俄國蒲亭總統的言論有關。（圖／美聯社／達志影像）
▲芬蘭總統尼尼斯托（右）與瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（左）9日的聚餐突然取消，有外媒分析指出，應該與當天稍早俄國蒲亭總統的言論有關。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-10 14:42:27

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）9日在紀念彼得大帝（Peter the Great）的活動後發表演說，談及彼得大帝的豐功偉業，甚至還提到了18世紀俄國與瑞典王國的戰爭獲勝，被認為是在暗喻烏克蘭戰爭，俄國終將勝利，並拿回原本就屬於自己的領土。然而，有外媒報導稱，未知是否受到上述言論影響，就在蒲亭說完這些話後的幾個小時，芬蘭總統突然取消了與瑞典國王的聚餐，並迅速飛離波羅的海上的芬屬島嶼。

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根據《每日郵報》報導，蒲亭在演講中告訴俄國一群年輕企業家，在與瑞典的戰爭中，彼得大帝並沒有征服或奪走任何東西，他只是拿回本來就屬於俄國的領土，儘管當時「整個歐洲都承認它是瑞典的」，並笑著說，看來現在也輪到這一代拿回自己的土地了。

在蒲亭說出這些話後的幾個小時，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）突然與妻子乘坐專屬直升機，從奧蘭群島（Åland islands）飛回芬蘭本土。他們原本是要與瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）夫婦共進晚餐，但臨時取消了，隨後這2對夫妻都飛離了奧蘭群島。

與此同時，北歐當地媒體的報導聲稱，俄羅斯軍艦已開始在加里寧格勒（Kaliningrad）附近的波羅的海進行演習，時間上與北大西洋公約組織（簡稱北約, NATO）重疊。

奧蘭群島是芬蘭唯一的單一瑞典語行政區，也是最小的行政區，位於波羅的海的尼亞灣入口處，自1920年起成為芬蘭的一個自治區及非軍事區。

雖然瑞典方面聲稱，國王離開奧蘭群島是事先計畫好的，試圖淡化此事的突發性，但報導指出，奧蘭群島與瑞典的哥特蘭島（Gotland），都離俄國的外飛地，也就是加里寧格勒相當近，而且自從芬蘭和瑞典申請加入北約後，波羅的海局勢一直相當緊張，如果俄羅斯決定採取先發制人的行動，奧蘭群島與哥特蘭島不排除會成為波羅的海重要的戰略地。

▲芬蘭的奧蘭群島，以及瑞典的哥特蘭島，都與俄國外飛地－加里寧格勒相當近。（圖／翻攝自每日郵報）
▲芬蘭的奧蘭群島，以及瑞典的哥特蘭島，都與俄國的外飛地－加里寧格勒距離相當近。（圖／翻攝自每日郵報）
另有消息指出，俄羅斯的波羅的海艦隊，當天稍早已部署在加里寧格勒外，有分析人士認為，俄軍在此時靠近芬蘭總統和瑞典國王聚會的偏遠小島，可能是促使他們倉促離開的主因，特別蒲亭還突然提到彼得大帝曾與瑞典發生的戰爭，這使北歐人感到不寒而慄。 

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