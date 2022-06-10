情勢升級？蒲亭談話後　芬蘭總統、瑞典國王突取消會晤

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在蒲亭說出這些話後的幾個小時，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）突然與妻子乘坐專屬直升機，從奧蘭群島（Åland islands）飛回芬蘭本土。他們原本是要與瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）夫婦共進晚餐，但臨時取消了，隨後這2對夫妻都飛離了奧蘭群島。
與此同時，北歐當地媒體的報導聲稱，俄羅斯軍艦已開始在加里寧格勒（Kaliningrad）附近的波羅的海進行演習，時間上與北大西洋公約組織（簡稱北約, NATO）重疊。
奧蘭群島是芬蘭唯一的單一瑞典語行政區，也是最小的行政區，位於波羅的海的尼亞灣入口處，自1920年起成為芬蘭的一個自治區及非軍事區。
雖然瑞典方面聲稱，國王離開奧蘭群島是事先計畫好的，試圖淡化此事的突發性，但報導指出，奧蘭群島與瑞典的哥特蘭島（Gotland），都離俄國的外飛地，也就是加里寧格勒相當近，而且自從芬蘭和瑞典申請加入北約後，波羅的海局勢一直相當緊張，如果俄羅斯決定採取先發制人的行動，奧蘭群島與哥特蘭島不排除會成為波羅的海重要的戰略地。
另有消息指出，俄羅斯的波羅的海艦隊，當天稍早已部署在加里寧格勒外，有分析人士認為，俄軍在此時靠近芬蘭總統和瑞典國王聚會的偏遠小島，可能是促使他們倉促離開的主因，特別蒲亭還突然提到彼得大帝曾與瑞典發生的戰爭，這使北歐人感到不寒而慄。