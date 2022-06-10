歐美Omicron 5.0崛起！羅一鈞：國內尚未驗出相關定序
國外疫情趨緩，但英國和美國卻開始發現Omicron 4.0 (BA 4.0)和Omicron5.0 (BA5.0)，醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中以BA.5傳播力看起來更高，可能有機會取代現在的BA.2，但目前最新基因定序，國內仍尚未驗出，另外雖然疫苗保護力面對BA.5可能會受到影響，但還是可以預防重症。
胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文指出，歐美發現Omicron 4.0 (BA 4.0) 和Omicron 5.0 (BA 5.0) 開始堀越了Omicron 之前的BA 1.0 、BA 2.0，尤其最新一代的Omicron 5.0 ，更是以10倍的速度在英國增長。
對此，羅一鈞表示，目前BA.4、BA.5在歐美檢出的比例有上升，英國5月底到6月初BA.4約為12%、BA.5約18%，美國則分別是5、8%，雖然目前仍以BA.2為大宗，但很多專家預估BA.4、BA.5免疫逃脫較強、傳播力高，可能取代掉BA.2成主流病毒，不過都還在觀察。
羅一鈞也提到，從4/1到今天為止，共檢驗了1058例定序，其中BA.2佔96%，另外從4/21後就沒有在驗出BA.1，目前還未檢出BA.4、BA.5，未來仍會持續監測變異株流行趨勢。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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