上輩子是古埃及祭司？因傷獲前世記憶　她為考古貢獻良多

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年僅3歲的多蘿西不慎從樓梯上摔下來，傷勢相當嚴重，連家庭醫師都宣告多蘿西已經死亡，但就在父母傷心的為孩子準備後事時，多蘿西卻突然醒來，坐在床上玩；只是從此刻開始，多蘿西的行為開始變得難以理解，她會以奇怪的口音說話，還一直要求父母「帶她回家」，並反覆講述有關自己在一座巨大的圓柱型建築中生活景象。4歲那年，她和父母到大英博物館參觀，一看到埃及文物區時，她立刻掙脫母親的手，興奮地穿梭其中，甚至指了1張塞提神廟（Temple of Seti I）的照片，直說這就是她的家鄉，搞得父母一頭霧水，只當是孩子撞傷腦袋，或是想像力太過豐富，並不怎麼在意。
原以為孩子的異常只是一時的，沒想到多蘿西從此一頭栽進古埃及的世界，甚至還在少女時期因為拒絕複誦1首上帝「詛咒埃及人」的讚美詩，而被女子學校開除。不過這些對她來說都不重要，她從圖書館借了許多埃及相關的書來看，盡可能造訪博物館，還認識了當時英國著名的古埃及學者布傑（Sir Ernest Alfred Thompson Wallis Budge），得到了在倫敦1間埃及雜誌社工作的機會，並遇到了未來的丈夫埃曼‧梅吉德（Eman Abdel Meguid），他是1位埃及人。
1931年，她跟隨丈夫回了開羅，一踏上埃及的土地，她就開始親吻大地，高興地說自己回家了，2人育有1個兒子。然而，這段婚姻沒幾年便出現問題，梅吉德發現妻子的舉止越來越怪異，已經超出1個普通人對古埃及文化的熱愛程度，甚至還會說出、書寫一些他看不懂的文字，多蘿西這才坦承，也許是因為「回到故土」，自己經常夢到有關前世的事。
在多蘿西的口中，前世的她出生於3000多年前的古埃及，名叫本特修特（Bentreshyt），母親是蔬菜小販，父親則是1名普通士兵，3歲時母親去世，父親1個人無法照顧她，就把她送進了神廟，當時的埃及法老正是塞提一世。
12歲那年，她選擇成為1名聖女祭司，侍奉女神伊西斯（Isis），立誓一生持守貞潔，原以為會就此終老，但命運的邂逅就是那麼突然。14歲的某一天，她在神廟花園裡小憩，剛好遇到在花園散步的塞提一世，2人一見鍾情，迅速墜入情網，不久後本特修特就懷孕了。
由於聖女祭司的身分，與男人接觸被視為玷汙神明的行為，不僅女方會被處死，男方也會被牽連，為了保住塞提一世的顏面，本特修特選擇自盡；事後得知的塞提一世傷心不已，並發誓永遠不會忘記本特修特。
妻子深信自己是古埃及女祭司就已經夠詭異的了，何況還對所謂的前世情人念念不忘，這些都讓梅吉德無法接受，2人漸行漸遠，最終於1936年離婚。經歷婚變後，多蘿西沒有返回英國，而是在埃及文物局擔任繪圖員，為吉薩金字塔的發掘工作服務，結識了許多當代著名的埃及考古學家。多蘿西在古埃及象形文字的造詣，以及流利的英文和畫圖能力，著實幫了他們不少忙。
1956年，吉薩金字塔的發掘工作完成，多蘿西轉往阿比多斯（Abydos）擔任繪圖員，在塞提神廟附近安了家，每天固定前往神廟參拜，並繼續協助當地的考古工作。多蘿西對古埃及人的生活細節瞭如指掌，有時甚至憑藉所謂的「前世記憶」、「神明的啟示」，幫助考古學家挖掘出一些之前從未被發現的東西。
1969年退休後，多蘿西不願意搬到伊拉克和兒子同住，而是選擇繼續留在阿比多斯，替埃及文物局擔任兼職顧問與導遊，雖然報酬很低，退休金也只有每月30美金，不過她甘之如飴。多蘿西的名氣越來越大，《英國廣播公司》（BBC）、《國家地理頻道》（National Geographic Channel）都曾為她拍攝紀錄片，或是特別將她放進有關神廟的鏡頭裡。
1981年3月，衰老的多蘿西最後1次進入塞提神廟，1個月後，77歲的她與世長辭，傳奇女祭司的人生就此謝幕。有關多蘿西的轉世之說，至今還是爭議不斷，信者恆信，當然也不乏有人懷疑她只是個神棍，靠自己多年的研究所得，裝神弄鬼；不過，多蘿西對古埃及的考古確實有所貢獻，對她來說，浸淫在考古的世界，或許也能藉此「重溫」那個遙遠的夢鄉，以及心目中那些古老卻美好的記憶。
※【NOWnews 今日新聞】提醒民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。