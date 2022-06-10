工研院估今年製造業產值將達25.8兆創高　經濟溫和成長

工研院今天線上舉辦「2022年台灣製造業景氣展望暨淨零永續焦點議題發表」，產科國際所研究員陳佳楹會中報告指出，今年因俄烏戰爭、疫情反覆、中國大陸封控等多項國際事件，為全球經濟復甦帶來阻力，然而根據財政部8日所公布的進出口統計，1至5月出口總額達到2044.8億美元，較去年同期增加20.1%，延續雙位數成長，顯示我國出口成長動能依舊強勁。
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儘管工研院預測國内經濟可保持溫和正向成長，陳佳楹仍提醒，地緣政治與疫情風險等國内外不確定因素持續干擾，半導體等產業國際競爭日益加劇，糧食危機四起，建議台灣業者還需審慎留意。
此外，工研院也觀察到，製造業正面臨綠色供應、少子化以及產業附加價值與集中度同步創高等三大關鍵課題考驗。陳佳楹指出，如今淨零永續及綠色供應已經成為國際趨勢，因此能否綠色轉型，攸關我國產業國際競爭力，針對少子化趨勢，顯示產業需求增加，擴大人力缺口。
至於產業附加價值及集中度的部分，根據主計總處的計算，在2020年我國製造業附加價值率為32.3%，提升到與先進國家相近的水平，其中半導體產業的附加價值是最高的，達到65.4%，這也顯示出半導體產業的發展，對台灣經濟的至高重要性。於此同時，台灣製造業集中度也在過去20年間，由67.7%大幅提升至84%，且高度聚焦於半導體的電子及精密儀器業，達到36.5%。
對於上述三大關鍵課題，工研院給出相應的三項建議，首先針對綠色供應，政府應先建立碳盤查知識與程序、培養碳盤查人才、整備減碳轉型能力，台灣經濟以中小企業為主體，要導入綠色執照本屬不易，工研院建議可參考國際典範案例，以大帶小，與供應鏈合作轉型。
第二，在面對人口老化趨勢，工研院建議以「數位賦能」來提升資源利用效率，同時也透過提供數位培訓計畫以及人才媒合平台，提升勞動參與率，「再活化」勞動力價值；針對少子化，建議加速導入數位科技，提升經營及人力資源利用效率，為有限的資源，創造最大的綜合效益，同時透過數位科技的導入，優化生產流程，降低碳排放，進一步強化節能減碳效果，達到「數位綠色雙轉型」。
第三，國內產業附加價值及集中度同步創下新高，工研院建議可以高附加價值產業作為平台，例如半導體產業，引領我國整體產業走向國際市場，同時也要為新創打造更多元的成長環境，來提高台灣產業的多樣性。