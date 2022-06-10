侏儸紀世界、神鬼戰士都指定「這裡」拍！神秘島國超迷人

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馬爾他共和國是位在地中海中心的小島國，人口52萬，面積僅316平方公里，由馬爾他島、哥佐島（Gozo）、科米諾島（Comino）、科米諾托和菲爾夫拉島五個小島組成，堪稱是世界上人口最稠密的國家之一。主要人口是馬爾他人，天主教為國教，全年超過300天陽光普照，氣候及景色相當宜人。不只《侏儸紀世界–統霸天下》在這裡拍攝，包括《神鬼戰士》、《特洛伊：木馬屠城》、《權力的遊戲》等超過200部知名影視作品都在此取景。
馬爾他在人類歷史文明演化進程從未缺席，這回電影中還加入恐龍新住民。電影那段迅猛龍與男主角追逐的地點，就是首都瓦萊塔最具特色的舊薄荷街，長長的街道沿著地勢形成一U行緩坡，巴洛克風格的圓頂教堂就就聳立在長街盡頭。緊張刺激過後，走進聖約翰大教堂，感受騎士團時期的莊嚴神聖。跟隨騎士團的足跡，轉往由緊鄰堡壘城寨組成的三姐妹城，神遊騎士團力抗鄂圖曼帝國軍隊進攻盛大戰場。
除了豐富文化遺產，馬爾他被認為全世界最佳潛水地點之一，尤其北方戈左島擁有地中海最清澈乾淨的海水，水下能見度極高，氣候溫和，全年都適合潛水。晚上還有露天音樂會、不夜城酒吧，為一天行程畫龍點睛。
馬爾他旅遊局首席執行官卡羅米卡勒夫（Carlo Micallef）說，擁有蔚藍色大海、純正地中海風情和歷史建築的馬爾他群島，對於亞洲遊客來說，有很多值得探索和發現的地方。 從風情小鎮到音樂節，在蜿蜒曲折的鵝卵石街道，享用獨特的馬爾他小吃 Pastizzi，到訪聯合國教科文組織世界遺產地的歷史，沐浴溫暖的陽光，享受清澈湛藍的地中海，歡迎大家解封之後來造訪。
馬爾他小檔案
位置：地中海上，北距西西里島約90公里
面積：316平方公里，由馬爾他島、哥佐島（Gozo）、科米諾島（Comino）、科米諾托和菲爾夫拉島五個小島組成
人口：52萬人
語言：馬爾他語、英語
貨幣：歐元