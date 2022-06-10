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交通局科長PTT發文攻擊議員　北市府：遭記過自請調職

▲北市議會交通委員會邀請交通局等單位，針對「交通局同仁上班期間PTT發文事件調查」進行專案報告。（圖／翻攝自北市議會直播）
▲北市議會交通委員會邀請交通局等單位，針對「交通局同仁上班期間PTT發文事件調查」進行專案報告。（圖／翻攝自北市議會直播）

記者呂炯昌／台北報導

2022-06-10 16:23:34

台北市政府爆出多位公務員上班時間利用北市府IP上PTT發文，更涉造謠、帶風向攻擊市議員引發爭議。北市交通局今（10）日表示，交通局運輸資訊科長林育生違反《公務人員行政中立法》，已自請處分。

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台北市議會交通委員會今日邀請交通局、觀傳局、資訊局等單位，針對「交通局同仁上班期間PTT發文事件調查」進行專案報告。交通局表示，為避免未來再度發生類似情況，提出3點策進作為，包括：8日在職務會議上再度宣導公務員服務法及公務人員行政中立法相關規定，上班時間不得利用公務電腦發表言論等非公務行為；也會加強新進人員理解違反規定可能衍生的後果；內部網站也會即刻顯示提醒，不得於上班時間從事非公務行為的警語，提醒落實辦公紀律。

交通局指出，林育生已於6月6日自請處分，口頭辭主管職，遭以言行不檢、有損機關或他人聲譽情節較重者，被考績會記過一次，但他強調並未有集體帶風向行為。資訊局日前公布調查報告中，也提到有一位違規員工，僅稱是公運處員工，經調查後為公運處政風室主任盧勝洲。

民進黨市議員洪健益質疑，林育生的文章曾攻擊無黨籍議員苗博雅，是受到什麼委屈？還是有被議員欺壓？林育生表示，沒有人授意他，自己不認同苗博雅對台北通的評論，但他個人認同這政策。

議員陳建銘表示，政風單位應全面調查公務員上網發文攻擊民代、市府政策的行為，政風單位應調查是否在各局處很普遍，以及有無編列預算做這些事情，不希望柯文哲罵別人有網軍，但自己也有網軍行為。他還建議市府能成立「靠北議會」的網站，既然公務員對議員那麼不爽，乾脆讓公務員投書，反正民代一天到晚被罵，也讓議員了解意見和市府的落差在哪。


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