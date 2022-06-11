莊凱勛演變裝男同志　「尺度大開」PK劉品言

繼《台北女子圖鑑》後，紅杉娛樂第2號作品《妮波自由式The Nipple Talk》日前舉行開鏡儀式，這齣向《慾望城市》致敬的都會喜劇影集採show runner監製制，監製賴宇同也親自定調執導，預計2023年上映。日前在試播帶中表現亮眼的主角莊凱勛、「宇宙」林思宇、陸夏、張書豪當天再度合體，迎接參與特別演出的劉品言。風情萬種的「MAMA」莊凱勛送上一把尺，替她「迎新」，呼應該劇尺度突破華劇天花板、打破性別刻板印象的訴求。





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▲張書豪（左起）、陸夏、林思宇、莊凱勛在《妮波自由式》裡是跨越年紀與性別的死黨。（圖／紅杉娛樂提供）

影集《妮波自由式》描述白天在潮流雜誌上班的Pony（林思宇 飾），晚上變身妮波（Nipple）在Podcast大聊情慾話題，愛和不同女性搞曖昧的網路娛樂記者「阿軒」（陸夏 飾）、喜愛男性的網紅經紀人「小志」（張書豪 飾），與熱愛變裝、經營AS酒吧的「MAMA」莊凱勛是跨越性別與年齡的死黨，4人組成的「AS幫」就是現今多元社會的縮影。《妮波自由式》體現了「在愛面前沒有性向之別」的意涵。





▲陸夏（左起）、劉品言、莊凱勛、林思宇、張書豪手拿巨型彩虹尺，除了象徵劇情尺度大突破，也傳遞不要有刻板印象、限制自己和尊重不同性別光譜的意涵。（圖／紅杉娛樂提供）

《台北女子圖鑑》的監製賴宇同，這次不但參與劇本開發，也擔任導演，他表示《妮波自由式》想傳遞「去標籤（No Tag）」、「在愛面前我們都一樣」的訊息，「這個故事不單單是4個朋友的故事，而是打破性別框架，呈現不同性取向族群的邏輯思維，進而彼此理解並予以尊重。」





金鐘視帝莊凱勛在劇中飾演喜歡變裝的男同志「MAMA」，他以「緊張、興奮、雀躍」來形容開拍前的心情，「這樣的題材在台灣很少見，尤其是節奏跑在角色性格和情緒前面，每次讀劇本就很興奮，期待能讓觀眾耳目一新。」





▲莊凱勛穿上花襯衫和蕾絲內搭，呼應他在《妮波自由式》中MAMA的角色設定。（圖／紅杉娛樂提供）

為了詮釋MAMA這個角色，莊凱勛有空就練習穿高跟鞋，幸好他有京劇和舞台劇演出的經驗，情慾戲也當作吃飯一樣稀鬆平常，最難的是同志的神情、生活小細節和價值觀的理解，華人LGBTQ族群的參考資料雖然沒有西方的多，但在劇組的幫助下得到許多真實的生命分享。





為他MAMA的角色魅力，莊凱勛引用《木蘭詩》的「雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離，兩兔傍地走，安能辨我是雄雌？」形容MAMA忽男忽女、跨越性別文化的人格特質。





宇宙飾演女主角「Pony」在劇中是個思想前衛的女性，她放話有「突破床戲尺度極限」的演出，「興奮大於緊張，自己在讀本時就腦洞大開，想像與其他演員能激盪出什麼樣的火花。」除了床戲尺度，在劇中把酒言歡的戲份也是「一杯倒」的她擔心的問題，「既要表現酒量很好，也要演出喝醉的狀態，真的是一大挑戰，因為我通常就直接睡著，根本不知道什麼是微醺、什麼是酒量好。」





▲「宇宙」林思宇重返戲劇行列，在《妮波自由式》裡擔任女主角。（圖／紅杉娛樂提供）

對林思宇來說，Pony最大的魅力就是男女通吃的Gay Queen角色設定，「生活多采多姿，在做自己、找自己的過程中充滿魅力。」現實生活中的宇宙是否很接近Pony呢？「不敢說...但，我覺得『也不差』」宇宙透露當初在做角色研究時，曾問身邊的同志朋友有沒有人認識Gay Queen，結果對方瞇眼笑說：「我們認識的Gay Queen就是妳啊！」





剛登上5、6月號新加坡版《VOGUE》封面的陸夏，為了阿軒這個網路記者角色做足功課，甚至潛入真正的娛樂新聞記者會上，磨練採訪的功力。此外，陸夏也利用香味記憶法，讓自己一秒上戲。有趣的是，陸夏還有另一個一秒切換的特異功能，就是看到漂亮的女生就忍不住以「老司機」的口吻說：「哎呀！真可愛啊！但我不會出手啦！（笑）」





▲陸夏10號過生日，當天只能在《妮波自由式》與劇組同事一起慶生。（圖／紅杉娛樂提供）

說到阿軒的角色魅力，陸夏秒回「真誠」，「她很真誠面對自己的慾望，也很認真地面對她愛的人，過程儘管受過傷，但下次還是會奮不顧身地愛上一個人。」巧的是，宇宙和陸夏都是雙子座寶寶，生日當天都在《妮波自由式》的劇組中度過，兩人的生日願望都是希望拍攝過程順利，上映後獲得熱烈迴響。





張書豪上一次詮釋同志角色已是10年前的事，但這次以別的觀點和自身經歷消化後賦予角色不同的層次。張書豪覺得這次最困難的就是從同志間隱晦的對話中get到談話的真實意義。





▲張書豪在《妮波自由式》再度挑戰同志角色。（圖／紅杉娛樂提供）

自己飾演的網紅經紀人「小志」，張書豪覺得最吸引人的是他的真性情，「不管發生什麼事情，雖然會害怕但很勇敢，他很真實地反映他的情緒。」張書豪說在真實生活中遇到小志的話會覺得他很可愛，「即便他犯錯，但他不是故意或耍心機，他喜歡就勇往直前，他受傷犯錯了，會後悔難過，但經歷後會勇敢地繼續向前走，遇到下一個人，再經歷下一個故事。」





「言言」劉品言表示《妮波自由式》去標籤的核心價值是她接拍的主因，也希望能在這部挑戰華劇天花板的作品挑戰自己。她透露在劇中飾演街頭藝人，「大家可以期待我在戲中的歌聲。」有趣的是，言言與莊凱勛之前拍過情慾戲，但這次不是「關係人」，「以前我們都有床戲，這次我很期待看到MAMA的超尺度情慾戲。聽說你們其他人的（床戲）也很厲害！」





▲劉品言以特別演出的身分加入《妮波自由式》，在影集中飾演街頭藝人，觀眾能在戲中重溫她的動人歌聲。（圖／紅杉娛樂提供）

都會愛情喜劇《妮波自由式》6月初開拍，暑假前殺青，期待2023在上映。（編輯：楊穎軒）



