共創企業數位轉型！加工區處辦數位轉型共創實證課程

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加工出口區管理處科技產業園區數位轉型共創實證課程開學儀式，是由該處副處長劉繼傳主持，有財團法人資訊工業策進會地方創生服務處處長周樹林、國立高雄大學副校長陳啟仁、台虹綠電公司總經理林震、加工區管理處第三組副組長簡茂松、投資科科長羅豐穎、公關主任韓文冠，以及近百位企業中高階主管與會。
加工出口區管理處副處長劉繼傳在致詞時表示，該處為聚焦南部製造業數位轉型競爭實力，乃與財團法人資訊工業策進會合作，辦理數位轉型共創實證課程，以推動南部企業中高階經理人，以及資訊服務產業數位轉型顧問人才培育，在雙向媒合供需兩端，來推動共創成果實證，以促成南部數位轉型典範案例及擴散。
劉繼傳說，在課程端，除了採雙軌機制，更打造首創以數位轉型生態系x顧問團機制，數位轉型生態系，以共創、共享、共好、共生及共價為核心價值，匯聚企業數位轉型人才、權威顧問、課程導師及跨域資源，藉由交換價值、資源互補演化共生，同時導入輔導業師協助轉型健診分析，依據產業需求，結合跨資源與服務。
至於在講師端，加工出口區管理處攜手資訊工業策進會能量，邀請在數位轉型界的權威及專家授課，導入專屬顧問聯手打造數位轉型策略藍圖，透過課程交流分享，提供各產業更多實際的數位轉型應用經驗與建議。
劉繼傳指出，該處高雄軟體園區二期目前正招商中，未來將引入新興科技資源，擴大南部數位科技產業群聚之規模，進而形塑大南方數位轉型聚落，以落實數位轉型價值共創之目標，協助企業提升整體競爭力，活絡科技產業園區數位化能量。