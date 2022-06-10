全國唯一破萬！台中+10032　市府：下周還有一波高峰

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾多次提醒「昨日新北、今日台中」的台中市衛生局長曾梓展，比對新北、台中、台南、高雄疫情走勢，歸納出城市疫情高峰期約3星期，且台中和高雄近3個月疫情走勢大致雷同。依新北經驗判斷，台中市13、14日將再出現第4波高峰，接下來可望緩慢下降。
曾梓展說，相對於北部，中南部的升降曲線較緩和，醫療量能較能負荷，呼籲大家做好防疫措施，不必過度恐慌。
中央流行疫情指揮中心今公佈全國疫苗施打率，分別為第一劑90.79%、第二劑82.23%、第三劑67.44%。台中市前天公佈的數字，則是第一劑95.29%、第二劑86.45%、第三劑70%，皆比全國平均值高3至5%。
曾梓展表示，施打疫苗可降低85%死亡率，且未接種疫苗者的死亡率，為打過三劑疫苗者的6.7倍，台中市符合打第三劑資格但尚未施打的市民有35萬人，呼籲這些人趕快前往接種。
在18歲以下疫苗部份，全市兒童疫苗共施打14萬3064人，涵蓋率73.74%，尚未施打者，家長可自行與醫療院所預約；國、高中生第三劑BNT已施打4萬8868人，這幾天持續施打中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。