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全國唯一破萬！台中+10032　市府：下周還有一波高峰

▲台中市衛生局長曾梓展表示，台中、高雄的疫情走勢幾乎雷同。（圖／台中市政府提供，2022.06.10）
▲台中市衛生局長曾梓展表示，台中、高雄的疫情走勢幾乎雷同。（圖／台中市政府提供，2022.06.10）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-10 16:41:522022-06-10 16:44:01

全國確診人數漸往下降，今天（10日）新增6萬8,347例，但台中市還有1萬0,032例，為全國唯一破萬縣市。市府預估，7天後仍有一波高峰，接下來才會慢慢緩和。鑑於未接種疫苗者的死亡率，是打過三劑疫苗的6.7倍，市府也針對尚未打第三劑的35萬市民發出催打令，呼籲大家一起增加自我保護力。

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台中繼續蟬聯全國確診人數冠軍，中央今公佈的六都確診盛行率，趨勢往下走的新北17.67%、桃園15.24%、台北12.14%；中南部的台中9.73%、台南8.67%、高雄10.09%。指揮官陳時中說，中南部確診數維持在相對高峰，至於高原期什麼時候結束，還需要觀察。

曾多次提醒「昨日新北、今日台中」的台中市衛生局長曾梓展，比對新北、台中、台南、高雄疫情走勢，歸納出城市疫情高峰期約3星期，且台中和高雄近3個月疫情走勢大致雷同。依新北經驗判斷，台中市13、14日將再出現第4波高峰，接下來可望緩慢下降。

曾梓展說，相對於北部，中南部的升降曲線較緩和，醫療量能較能負荷，呼籲大家做好防疫措施，不必過度恐慌。

▲台中市衛生局長曾梓展表示，接種越多疫苗者，中重症的比例越低。（圖／台中市政府提供，2022.06.10）
▲台中市衛生局長曾梓展表示，接種越多疫苗，中重症的比例越低。（圖／台中市政府提供，2022.06.10）
中央流行疫情指揮中心今公佈全國疫苗施打率，分別為第一劑90.79%、第二劑82.23%、第三劑67.44%。台中市前天公佈的數字，則是第一劑95.29%、第二劑86.45%、第三劑70%，皆比全國平均值高3至5%。

曾梓展表示，施打疫苗可降低85%死亡率，且未接種疫苗者的死亡率，為打過三劑疫苗者的6.7倍，台中市符合打第三劑資格但尚未施打的市民有35萬人，呼籲這些人趕快前往接種。

在18歲以下疫苗部份，全市兒童疫苗共施打14萬3064人，涵蓋率73.74%，尚未施打者，家長可自行與醫療院所預約；國、高中生第三劑BNT已施打4萬8868人，這幾天持續施打中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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