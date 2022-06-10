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勞工快篩陽評估確診前請假！雇主不得扣「全勤獎金」

▲勞動部今天發布解釋令，勞工若快篩陽性，在評估確診或接受PCR採檢期間，或因身體不適經醫師評估進行PCR採檢期間若請病假，日數併入住院傷病假，且不得扣發全勤獎金。（圖／記者賴志昶攝）
▲勞動部今天發布解釋令，勞工若快篩陽性，在評估確診或接受PCR採檢期間，或因身體不適經醫師評估進行PCR採檢期間若請病假，日數併入住院傷病假，且不得扣發全勤獎金。（圖／記者賴志昶攝）

中央社

2022-06-10 16:37:35

（中央社記者吳欣紜台北10日電）勞動部今天發布解釋令，勞工若快篩陽性，在評估確診或接受PCR採檢期間，或因身體不適經醫師評估進行PCR採檢期間若請病假，日數併入住院傷病假，且不得扣發全勤獎金。

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勞動部也強調，此政策將回溯至4月8日，因此這段期間如果勞工因上述情況被扣全勤獎金，雇主應該儘速補發，此政策今天也已經同時通函給地方政府、工商團體等，提醒雇主注意。

勞動部5月初曾發布解釋令，若勞工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），經衛生主管機關通知居家照護、收治指定處所或醫院，隔離治療期間須請病假，併入住院傷病假，且不得扣發全勤獎金，回溯至4月8日生效。

不過，考量近來有雇主及勞工對確診前的請假問題產生疑義，勞動部今天發布解釋令，將快篩陽性後評估等待確診或接受PCR採檢期間，或因身體不適經醫師評估進行PCR採檢期間也併同之前解釋令辦理。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天接受媒體聯訪指出，快篩陽性後等待期間，勞工請假也是配合中央流行疫情指揮中心防疫規定，因此應有一制性的處理方式。

因此，只要是快篩陽性，勞工預約視訊診療或現場經醫師評估確認陽性結果期間、快篩陽性且符合PCR採檢條件進行檢測至接獲檢測結果的期間，以及身體不適前往採檢院所經醫師評估進行PCR採檢至接獲檢測結果的期間，勞工有請普通傷病假者，請假的日數併入住院傷病假計算，雇主應依法給假，且不得因此扣發全勤獎金。

黃維琛表示，勞工請假時可視個案情形，以寫有勞工姓名、檢測日期的陽性檢測卡匣/檢測片，以及可證明前往現場或遠距診療紀錄，或健保快易通APP、數位新冠病毒健康證明的陽性檢測結果，作為請假證明。（編輯：陳政偉）1110610

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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