勞工快篩陽評估確診前請假！雇主不得扣「全勤獎金」

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勞動部5月初曾發布解釋令，若勞工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），經衛生主管機關通知居家照護、收治指定處所或醫院，隔離治療期間須請病假，併入住院傷病假，且不得扣發全勤獎金，回溯至4月8日生效。
不過，考量近來有雇主及勞工對確診前的請假問題產生疑義，勞動部今天發布解釋令，將快篩陽性後評估等待確診或接受PCR採檢期間，或因身體不適經醫師評估進行PCR採檢期間也併同之前解釋令辦理。
勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天接受媒體聯訪指出，快篩陽性後等待期間，勞工請假也是配合中央流行疫情指揮中心防疫規定，因此應有一制性的處理方式。
因此，只要是快篩陽性，勞工預約視訊診療或現場經醫師評估確認陽性結果期間、快篩陽性且符合PCR採檢條件進行檢測至接獲檢測結果的期間，以及身體不適前往採檢院所經醫師評估進行PCR採檢至接獲檢測結果的期間，勞工有請普通傷病假者，請假的日數併入住院傷病假計算，雇主應依法給假，且不得因此扣發全勤獎金。
黃維琛表示，勞工請假時可視個案情形，以寫有勞工姓名、檢測日期的陽性檢測卡匣/檢測片，以及可證明前往現場或遠距診療紀錄，或健保快易通APP、數位新冠病毒健康證明的陽性檢測結果，作為請假證明。（編輯：陳政偉）1110610
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