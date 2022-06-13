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房市／距離換空間！新北市這兩區大坪數物件最夯

▲新北市統計去年50坪以上物件交易量最大的兩個行政區分別是淡水及林口區，顯示部分消費者傾向以通勤時間換取空間。（圖／NOWnews資料照片）
▲新北市統計去年50坪以上物件交易量最大的兩個行政區分別是淡水及林口區，顯示部分消費者傾向以通勤時間換取空間。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-06-13 08:30:00

新北市地政局分析2021年市場購屋趨勢發現，全市交易以20~35坪的物件為大宗，其次依序為35~50坪、50坪以上物件；其中，50坪以上物件交易量最大的兩個行政區分別是淡水及林口區，顯示部分消費者傾向以通勤時間換取空間。對此，專家也提醒，如果是自住需求的買方，購屋前應在上下班尖峰時段多嘗試幾次往返市區通勤的路線，確認可以接受交通狀況再下手。

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官方統計顯示，去年的交易案件有37%都落在20~35坪，其次則是35~50坪占29%，50坪以上交易則占24%；若以行政區來看，主力坪數20~35坪多分布於中和、板橋、新莊、汐止、三重區，50坪以上物件前兩大成交區域則是淡水及林口區。

信義房屋企研室專案經理曾敬德分析，許多購屋族為了壓低總價或有空間使用需求，會選擇拉長通勤時間；但也提醒，通勤相對所需花費的金錢、時間成本也會較高，建議若是自住且需往返市區上班者，應先在尖峰時段多嘗試幾次通勤路線，確保可以接受交通狀況再下手。

而以林口為例，信義房屋林口長庚店店長黃達新觀察，購買較大坪數的買方以首購、退休族群兩類為大宗，多是考量若要購買屋齡較新、標準3房的物件，該區房價相對雙北市中心蛋黃區來得可以負擔，且區域生活機能也已成熟。

黃達新進一步說明，目前林口的主力產品仍是2、3房物件，以購買標準2、3房的總價來看，與台北市區套房總價相近；換算成單價，若是靠近捷運站的區域，依屋齡、建案品牌，單價落在4-5字頭，離捷運站越遠的後段地區，新屋單價則約落在3-4字頭左右。

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