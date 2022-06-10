重返2千億大關！工研院估台灣再生能源產值達2095億　

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台灣近年在致力於再生能源產業，成果顯著，在國內政策支持下，太陽光電與風力發電內需市場維持一定成長，IEKCQM預期2022年台灣再生能源產值將達2095億元規模，年成長5.7%，是自2017年以來，首度重返2千億元水準，預期未來投資綠能、買綠電等活動將更為熱絡。
工研院表示，台灣地狹人稠，自然產能少，需運用多樣的技術導入、行為改變及海外合作等作法，尋求更多的減碳可能與新商機。對此，工研院認為，台灣再生能源產業將面臨四大挑戰，第一，雖然各地再生能源需求仍在，但面臨空間資源有限、再生能源滲透率提高的情況下，可能以風光、光儲、乃至於前瞻的風氫整合運用模式，提高空間投入綠電的效益。
第二，對於競標型的再生能源案件，在參與者踴躍的情況下，低價爭取開發權的情況在全球各地不斷發生，促使競標者思考永續性、整合性的商業手段來因應。
第三，全球淨零商機將持續湧現，應思考如何運用國際人脈拓展商機，增加國內產業成長機會。第四，擁有技術能量與資金的廠商，朝自然資源充沛、或相對落後的開發中國家，尋求共同進行減碳的機會與新貿易型態。
工研院表示，淨零永續是長期目標，建議台灣以再生能源的產業發展經驗與能量，擴大發展新能源交通載具、節能商品、氫氣運用及各種工業製程或產品的低碳化，共建永續成長的社會。