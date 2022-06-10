桃機旅客運量連3月正成長！機場公司優化停機坪調度

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機場公司表示，桃園機場目前可供航機停駐機位數共135席，包含營運機位78席、非營運機位28席、第三航站區先期開放使用停機位7席及維修廠棚22席之停駐空間。近年來，國籍業者機隊數持續成長，四大國籍業者目前機隊數約205架，預計今年底總機隊數將達近230架，明年底成長至240架，成長率達18%。
王華駿指出，疫情前，飛機會飛往其他國家，因此停在桃機地面的比例約3成，受疫情影響，飛機飛不出去，在桃機地面停駐比例達全機隊的6成，在空側資源有限下，航務管理挑戰日增，停機坪調度需要做調整。
機場公司目前採總量控管原則，每月滾動檢討各國籍業者可分配停駐機位數，只要有機隊換新，就必須汰舊，以兼顧業者機隊發展與機場營運。在有限的停機空間下，航務人員同時以符合國際民航組織（ICAO）規範的安全間距，透過分區管理方式規劃並提供業者航機停駐空間。
桃園機場東北角的國籍業者棚廠興建工程完工後，預計將可再增加5席的停駐空間，搭配刻正進行中的第三航站區興建工程，預計2026年會有27席停機位投入營運，屆時桃園機場的停機位數可增至160席。
在上述工程陸續進行時，機場公司也持續運用數位科技提升空側管理效率，包括由公司團隊自主研發的「航務管理暨航班輸運系統」及「機場協同決策系統」等，協助航務人員縮短資訊蒐集的過程，進而增加分析及解決問題的時間，並讓機場公司、航空公司、地勤公司及航管等各單位清楚掌握航機從入境到出境的各個軌跡節點，使地面作業有一致的時間資料可依循，航管單位能藉此精確調度航機，提高機坪使用週轉率，確保機場營運順遂。
對於入境總量管制上限將放寬。王華駿說，會邀集相關單位討論，針對開放轉機做規劃，人員部分也會做分流、鼓勵加強自身防護、提高疫苗施打率，強化機場清潔消毒等。
因應邊境逐步鬆綁，交通部長王國材曾提到，除了防疫計程車外，考慮開放由親友接送等多元接送方式。王華駿說，會進行分流，5月份有對相關動線做會勘、並做相關準備，等到中央宣布，就能馬上進行。
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