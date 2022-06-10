羽球／連勝印度新星！周天成闖印尼賽四強　將對世界冠軍

台灣羽球「一哥」周天成今日在BWF超級500系列印尼羽球大師賽男單8強戰，在經過3局大戰後，以21:16、12:21、21:14再次擊敗印度新星Lakshya Sen，勇闖四強。 我是廣告 請繼續往下閱讀 目前世界第4的周天成上一場艱辛戰勝香港李卓耀，過去對Sen並不陌生，兩人之前才在湯姆斯盃交手過，當時他同樣也是以3局擊敗這位世界第9的新生代好手。此役開局，兩人比分就拉鋸的十分激烈，周天成靠著局中的幾次小高潮取得優勢，以21:16先下一城；不過次局Sen就有所回應，整局壓制對手，以21:12扳回一城。決勝局周天成打得更積極主動，幾次殺球讓他在休息時取得11:5領先；Sen急於追上比分，但反而發生幾次失誤，讓台灣一哥能穩穩守住優勢，最終以21:14拿下。贏球之後，周天成下一場將要和世錦賽冠軍賽駱建佑爭奪決賽席次，這位新加坡名將剛以21:15、21:19戰勝中國大陸好手駱建佑晉級。籃球／披中華隊球衣很驕傲 阿提諾：期待和中國男籃交手NBA／Green失去專注力 總冠軍賽在場時勇士防守效率不佳NBA／難抗綠軍大掃把 勇士總冠軍賽禁區得分比例狂降10%NBA／左腳傷情無大礙 Curry確認G4將會上場