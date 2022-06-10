確診降至9845人　陳其邁：高雄高原期會拖比較長

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衛生局簡任技正潘炤穎也分析指出，今天比昨天約減少1千多例，含診所社區站快篩判陽占95％以上，PCR占5％490人，年齡層分布以30到39歲，40到49歲及50至64歲這三個年齡層最高。今天50到60歲上升0.5％，60歲上升，0到11歲上升，三年齡層感染風險相對高。
分析確診個案年齡層疫苗涵蓋率和盛行率，0-11歲疫苗覆蓋率有77%，但因只接種第一劑，保護力仍不完整，今日確診數有1179人，盛行率達12.44%。特別提醒50-64歲、65歲以上年齡層，疫苗涵蓋率雖與其他年齡層相去不遠，但盛行率相對低，可以預見高雄市處於高原期時，可能這兩個年齡層感染風險較高。
衛生局長黃志中也表示，專責與負壓隔離病房共2290床 當中空床率1140 49.8% 加強旅館空床424 87.6% 居家照護70121人 97.8% 住院1105 1.6%
教育局長謝文斌指出，今天快篩陽與確診人數國高中363人，國小幼兒園631共994與昨天差不多，維持疫情高原期每日約一千人會持續密切注意後續人數變化，現在主要還是加強在學學生疫苗施打進度已達到76.3%，雖然校園接種已告一段落，但還是可以到合格醫療院所預約施打。
陳其邁指出，65歲以上長輩在6月8日接種部分會公布網站，也在原縣區衛生所提供接種，小朋友5到11歲疫苗施打綠達77.7％，應可達8成目標，另最近很多家長注意到MIS-C（孩童多系統炎症症候群），這個病症好發年齡為0到19歲，尤其以6到12歲居多，會有不同症狀，打疫苗可減少好發率達9成以上效果。
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