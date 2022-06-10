COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

確診降至9845人　陳其邁：高雄高原期會拖比較長

▲陳其邁表示，依5日移動的平均均線看來，高雄目前仍處於高原期，疫情會慢上慢下，高原期會拖比較長。（圖／高市府提供）
▲陳其邁表示，依5日移動的平均均線看來，高雄目前仍處於高原期，疫情會慢上慢下，高原期會拖比較長。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-10 17:21:17

高雄市今(10)日確診病例下降至9845人，盛行率為9.77％。高雄疫情仍處高原期，市長陳其邁表示，依5日移動的平均均線看來，高雄目前仍處於高原期，疫情會慢上慢下，高原期會拖比較長，不過，曲線逐步往平的方向走，希望在盛行率逐步上升階段，活動力強的族群與長輩接觸要注意防疫。陳其邁同時也提醒民眾打疫苗可減少MIS-C（孩童多系統炎症症候群）發生率9成以上效果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲6月10日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲6月10日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲依6月10日5日移動的平均均線看來，高雄目前仍處於高原期。（圖／高市府提供）
▲依6月10日5日移動的平均均線看來，高雄目前仍處於高原期。（圖／高市府提供）
陳其邁也再次強調，兒童有出現急重症需求請家人直接送醫或通報119，到醫院務必要告知確診，家人也可觀察兒童症狀，如抽筋、會喘或意識不清等就送急診，高燒不退到就到小兒特別門診就醫，新手父母不要太緊張，一歲以下有症狀，務必醫師實體診療，居家關懷派案，會指派小兒專科醫師照顧追蹤。

▲陳其邁再次強調，兒童有出現急重症需求請家人直接送醫或通報119。（圖／高市府提供）
▲陳其邁再次強調，兒童有出現急重症需求請家人直接送醫或通報119。（圖／高市府提供）

▲高雄市今天確診病例下降至9845人，盛行率為9.77％。（圖／高市府提供）
▲高雄市今天確診病例下降至9845人，盛行率為9.77％。（圖／高市府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎也分析指出，今天比昨天約減少1千多例，含診所社區站快篩判陽占95％以上，PCR占5％490人，年齡層分布以30到39歲，40到49歲及50至64歲這三個年齡層最高。今天50到60歲上升0.5％，60歲上升，0到11歲上升，三年齡層感染風險相對高。

分析確診個案年齡層疫苗涵蓋率和盛行率，0-11歲疫苗覆蓋率有77%，但因只接種第一劑，保護力仍不完整，今日確診數有1179人，盛行率達12.44%。特別提醒50-64歲、65歲以上年齡層，疫苗涵蓋率雖與其他年齡層相去不遠，但盛行率相對低，可以預見高雄市處於高原期時，可能這兩個年齡層感染風險較高。

衛生局長黃志中也表示，專責與負壓隔離病房共2290床 當中空床率1140 49.8% 加強旅館空床424 87.6% 居家照護70121人 97.8% 住院1105 1.6%

教育局長謝文斌指出，今天快篩陽與確診人數國高中363人，國小幼兒園631共994與昨天差不多，維持疫情高原期每日約一千人會持續密切注意後續人數變化，現在主要還是加強在學學生疫苗施打進度已達到76.3%，雖然校園接種已告一段落，但還是可以到合格醫療院所預約施打。

陳其邁指出，65歲以上長輩在6月8日接種部分會公布網站，也在原縣區衛生所提供接種，小朋友5到11歲疫苗施打綠達77.7％，應可達8成目標，另最近很多家長注意到MIS-C（孩童多系統炎症症候群），這個病症好發年齡為0到19歲，尤其以6到12歲居多，會有不同症狀，打疫苗可減少好發率達9成以上效果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

前鎮媽祖港橋今晚北側封閉拆除　前鎮警提醒駕駛提前改道

駕車接愛妻電話遭警攔查　開門瞬間的酒味讓愛妻跑警所

立委李昆澤視察站東路通車　預計10月底完工開放通行

以藝術療癒內心　當代藝術家從創作中找到心靈依靠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
若解封出國你最想飛哪呢？

若解封出國你最想飛哪呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀