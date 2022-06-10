桃下週恢復實體課　鄭文燦：將採1人確診全班停課3天

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鄭文燦表示，下週一起全市高中以下含公立幼兒園全面恢復實體課程，相關的防疫指引教育局已完成公布，未來若有師生染疫，採取一人確診，全班就停止實體上課3天，以此方式讓學校便於安排，目前全是採取7天居隔師生還有2697人，希望能讓學校恢復正常的實體上課。
教育局長林明裕說明學校復課後相關防疫指引共7項：
1.各級學校倘有一人確診，該班自主應變三天，並停止實體課程，改採遠距教學。復課前快篩陰性可到校上課。
2.校園教職員工生除飲水.用餐及游泳外均須落實佩戴口罩。
3.室內外體育、音樂、表演藝術類課程及訓練持續佩戴口罩。運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間得暫時脫下口罩，但於場外預備及暖身時仍須佩戴。
4.校外教學、畢業旅行及大型活動(包括校慶、園遊會、親職教育日及運動會)等暫緩辦理。
5. 高國中小 （含幼兒園）室內場地原則禁止外借，倘各校評估租借單位辦理活動之必要性且備完善防疫計畫，本局授權學校自行決定是否借用室內場地；室外場地（含籃球場及遊具等）維持供民眾運動、租借及使用，並於每週定期實施清潔消毒。
6.減少跨班、跨校交流活動次數，倘須辦理，務必落實人員造冊並落實校園防疫措施。
7.落實營養午餐衛生安全管理及防疫措施，用餐期間，應維持用餐環境通風良好，不得併桌共餐並禁止交談，用餐完畢落實桌面清潔及消毒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。