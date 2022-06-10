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富樂快篩試劑少C線！高雄緊急回收10萬劑　月底前可換貨

▲高雄市衛生局表示，慎重起見，只要是5月25日至6月9日自高市府防疫團隊領取同批號快篩，不管是否使用過，都可以在6月11日至30日進行換貨。（圖／高雄市府提供）
▲高雄市衛生局表示，慎重起見，只要是5月25日至6月9日自高市府防疫團隊領取同批號快篩，不管是否使用過，都可以在6月11日至30日進行換貨。（圖／高雄市府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 17:40:32

台中市贈送富樂Flow Flex快篩給第一線醫護，卻出現瑕疵，測試線(C線)滴進試劑後無法吸收，高雄市衛生局表示，慎重起見，只要是5月25日至6月9日自高市府防疫團隊領取同批號快篩，不管是否使用過，都可以在6月11日至30日進行換貨。

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高雄市府接獲台中市衛生局通知，美國進口快篩試劑品牌「Flowflex富樂」有問題試劑，在台中出現有測試線(T)、品管線(C)同時沒有呈現線條。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，經進一步查詢，高雄市有購買同一批快篩試劑，庫存約10萬劑左右，高雄市政府自5月25日至6月9日已發放部分快篩試劑，不過至今未接獲任何民眾反映試劑有問題，經過緊急抽樣，也沒有類似問題。

潘炤穎說，慎重起見，市民領到此品牌快篩試劑，已用或未用者，6月11日起到6月30日，市民仍可到區公所關懷包得來速換取。（編輯：孫唯容）

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