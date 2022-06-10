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小英論文門案無進度　彭文正聲請法官迴避、嗆5字後退庭

▲媒體人彭文正學。(圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝，2022.02.09)
▲媒體人彭文正學。(圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝，2022.02.09)

記者潘千詩／台北報導

2022-06-10 17:54:30

名嘴彭文正質疑總統蔡英文的博士學歷，2年半前提出「確認博士論文不存在」之訴，一審判彭敗訴，二審認為程序有瑕疵，廢棄發回更審，結果又回到同一位法官手上。台北地院更一審今（10）日開庭，通緝中的彭文正透過視訊鏡頭質疑法官是不是想一次辯論終結？整個開庭毫無進度，最後彭文正聲請法官迴避，還嗆她「知恥近乎勇」、「法官妳真讓我開了眼界」。

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人在美國的彭文正透過視訊，對坐在審判台上的法官張詠惠說，從2019年12月至今已2年半，又回到同一個地方，知道要開庭是既期待又害怕受傷害，質問法官為什麼跳過準備程序、調查庭就直接言詞辯論，難道打算只開一次庭就結辯？論文存不存在難道是用辯論的嗎？贏了就存在、輸了就不存在嗎？

除了彭文正不斷質問張詠惠要不要公平公正審理外，彭委任律師李震華、張靜要求張詠惠承諾今天不會結案，否則沒辦法跟法官建立信任關係，只要張詠惠承諾今天不會結案，彭文正就樂意讓張詠惠審理，否則就要聲請迴避。

▲彭文正委任律師張靜、李震華。（圖／記者潘千詩攝，2022.06.10）
▲彭文正委任律師張靜、李震華。（圖／記者潘千詩攝，2022.06.10）
法官張詠惠解釋，行準備程序、調查那是刑事，你們是告民事，民事訴訟是由法官指揮訴訟，今天的辯論庭也有包含準備庭及調查，要看跟雙方討論的狀況共同決定。

彭文正跟張靜、李震華都聽不進法官的解釋，一直繞著今天到底會不會結辯質疑法官，過了20分鐘訴訟毫無進度。張詠惠說，現在不是節目，請不要拖延時間。張靜、李震華當庭遞狀聲請法官迴避。

張詠惠當庭諭知，根據《民事訴訟法》規定，本案沒有法官應迴避事由，彭文正於2021年4月16日第一次開庭，至今超過1年才聲請法官迴避，無正當理由，顯然意圖延滯訴訟，因此不停止訴訟，繼續審理。

彭文正透過視訊質疑，是誰延滯訴訟？李震華、張靜也沒有經過法官同意，直接收拾物品並退庭。張靜離開前還大聲說，「我不是無故退庭，我是對台灣司法不公、審判無獨立而退庭」；彭文正說，最後奉勸法官五個字「知恥近乎勇」。隨後，彭文正也關閉視訊。

法官見狀則詢問蔡英文的律師連元龍、張日昌是否聲請一造辯論判決？但連元龍拒絕，希望全案合意停止訴訟。法官最後諭知全案候核辦，結束今天開庭。

依《民事訴訟法》191條規定，原告、被告雙方無正當理由遲誤言詞辯論期日者，視為合意停止訴訟程序，4個月內不續行訴訟，視為撤回訴訟。

▲蔡英文委任律師連元龍、張日昌。（圖／記者潘千詩攝，2022.06.10）
▲蔡英文委任律師連元龍、張日昌。（圖／記者潘千詩攝，2022.06.10）

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