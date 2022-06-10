下波流行大宗BA.4、BA.5？專家解答　打疫苗前可先驗抗體

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對此，施信如說明，BA.4、BA.5皆源自於BA.2，即使已經感染過BA.1的民眾，並沒有辦法完全免於BA.4、BA.5的感染，且染疫後會持續傳播，造成許多還沒感染過Omicron的人被感染，且整體而言Omicron傳播性已經很強，雖然現在還很難評估BA.4、BA.5傳播力，「但應該是很強」。
如此，BA.4、BA.5是否有可能成為下一波流行大宗？施信如坦言「也有可能」，但若感染BA.4、BA.5可能症狀會較輕微，會更像是呼吸道的致病菌，可不見得每個人都能與BA.4、BA.5和平共存，部分易感族群（高危險族群）如小孩、老年人、其他疾病者可能還是會有重症跟死亡，因此這些族群除打滿疫苗，可能也要繼續施打第四劑或次世代疫苗，才能減少重症傷亡人數，與病毒共同生活。
施信如提到，近期莫德納宣布已研發出次世代雙價疫苗，是針對Alpha和Omicron BA.1設計，比原本的疫苗更佳，他解釋，原本疫苗是針對原始株，雖然仍可防Alpha等病毒株，但對Omicron防護力幾乎降低了7到12倍，現在若納入Omicron BA.1，可以增加疫苗廣效力，產生更高的中和抗體，降低住院、重症與死亡率。
「我想疫苗選Alpha跟Omicron有他的道理」，施信如進一步解釋，Alpha跟Omicron相差比較多，且有些病毒變異可能會跟Alpha較近，而有些人認為，Alpha跟Beta株就已經很不同，對Omicron也會提升，不過不如直接加入Omicron的效力強，因此Alpha加Omicron是滿合理的。
施信如認為，雖然還不確定未來疫苗是否要每年施打，根據研究，當綜合抗體較高時，遇到病毒症狀會較輕，發生重症機率較小，而現在許多民眾都曾打過兩劑或三劑疫苗，可能又有自然感染，抗體濃度還很高，因此打疫苗前，可先檢驗血清抗體濃度，若抗體濃度很高又打疫苗，可能會增加副作用，可以暫緩一下，不用立刻打，等到抗體量變低後再打疫苗。
部分民眾可能會對mRNA疫苗過敏，施信如也期待，能有次世代的蛋白質次單元疫苗，副作用也會較輕，就可以適合一些不敢打mRNA疫苗接種，預防重症與死亡。
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