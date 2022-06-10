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下波流行大宗BA.4、BA.5？專家解答　打疫苗前可先驗抗體

▲近期國外發現Omicron4.0（BA.4）和Omicron5.0（BA.5）崛起，具有免疫逃脫較強、傳播力高特性，可能成為下波流行大宗。（圖／亞東醫院提供）
▲近期國外發現Omicron4.0（BA.4）和Omicron5.0（BA.5）崛起，具有免疫逃脫較強、傳播力高特性，可能成為下波流行大宗。（圖／亞東醫院提供）

記者許若茵／台北報導

2022-06-10 18:14:16

近期國外發現Omicron4.0（BA.4）和Omicron5.0（BA.5）崛起，具有免疫逃脫較強、傳播力高特性，可能成為下波流行大宗。對此，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如今（10）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為有可能，但並非人人都能與病毒共存。她也提到，許多民眾已接種疫苗又確診過，因此打疫苗前可先檢驗血清抗體濃度高低，再決定是否要接種。

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中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，歐洲與美國檢出Omicron亞型變異株BA.4、BA.5比例上升，很多專家都預估BA.4、BA.5免疫逃脫較強、傳播力高，可能取代BA.2成主流病毒，不過現在還是以BA.2為大宗，還有待觀察，而對於疫苗保護力可能會有減退，但仍可預防重症，呼籲民眾還是要接種疫苗。

對此，施信如說明，BA.4、BA.5皆源自於BA.2，即使已經感染過BA.1的民眾，並沒有辦法完全免於BA.4、BA.5的感染，且染疫後會持續傳播，造成許多還沒感染過Omicron的人被感染，且整體而言Omicron傳播性已經很強，雖然現在還很難評估BA.4、BA.5傳播力，「但應該是很強」。

如此，BA.4、BA.5是否有可能成為下一波流行大宗？施信如坦言「也有可能」，但若感染BA.4、BA.5可能症狀會較輕微，會更像是呼吸道的致病菌，可不見得每個人都能與BA.4、BA.5和平共存，部分易感族群（高危險族群）如小孩、老年人、其他疾病者可能還是會有重症跟死亡，因此這些族群除打滿疫苗，可能也要繼續施打第四劑或次世代疫苗，才能減少重症傷亡人數，與病毒共同生活。

施信如提到，近期莫德納宣布已研發出次世代雙價疫苗，是針對Alpha和Omicron BA.1設計，比原本的疫苗更佳，他解釋，原本疫苗是針對原始株，雖然仍可防Alpha等病毒株，但對Omicron防護力幾乎降低了7到12倍，現在若納入Omicron BA.1，可以增加疫苗廣效力，產生更高的中和抗體，降低住院、重症與死亡率。

「我想疫苗選Alpha跟Omicron有他的道理」，施信如進一步解釋，Alpha跟Omicron相差比較多，且有些病毒變異可能會跟Alpha較近，而有些人認為，Alpha跟Beta株就已經很不同，對Omicron也會提升，不過不如直接加入Omicron的效力強，因此Alpha加Omicron是滿合理的。

施信如認為，雖然還不確定未來疫苗是否要每年施打，根據研究，當綜合抗體較高時，遇到病毒症狀會較輕，發生重症機率較小，而現在許多民眾都曾打過兩劑或三劑疫苗，可能又有自然感染，抗體濃度還很高，因此打疫苗前，可先檢驗血清抗體濃度，若抗體濃度很高又打疫苗，可能會增加副作用，可以暫緩一下，不用立刻打，等到抗體量變低後再打疫苗。

部分民眾可能會對mRNA疫苗過敏，施信如也期待，能有次世代的蛋白質次單元疫苗，副作用也會較輕，就可以適合一些不敢打mRNA疫苗接種，預防重症與死亡。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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