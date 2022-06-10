市場靜候CPI數據與FOMC會議　台股短線可留意跌深股

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PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出，由於美國CPI數據是影響今年聯準會對於升息步伐快慢的重要因素，10日公布的5月最新CPI數據將牽動下週FOMC會議結果，因此備受市場關注，也讓包括台股在內的全球股市再度出現震盪。
根據市場預測，美國5月CPI年增率有望自前月的8.3%微降至8.2%，若排除食物及能源成本，5月核心CPI年增率預期為5.9%，低於4月的6.2%，若實際數據低於預期，對於下週台股有提振作用，不排除持續挑戰季線的可能。
賴正鴻表示，雖然在戰爭與封城造成供應鏈受阻等影響，台灣製造業採購經理人指數降至53.5%，該數字為2020年7月以來最緩，非製造業經理人指數更是中斷連續10個月的擴張態勢，轉為緊縮，然這些利空因素都已反映在股價中，目前市場反而開始期待下半年聯準會的鷹派態度和緩，以及通膨有望見頂向下。
賴正鴻進一步表示，之前台股下跌主因在於中國封城打亂供應鏈，不過隨著市場低點已過，因為封城造成的需求遞延，將成為下半年的台股利多，短線看好跌深股與成長股將率先反應，在題材上，第三季可聚焦5G概念、高頻、高速、硬體升級概念的USB4.0、Server、Switch、STB等，以及電動車電池、WIFI6+6e等。
賴正鴻表示，台股自底部的反彈格局確立，不過近期整體成交量能不振，且研判季線上方整數大關賣壓仍大，加上下週台灣將召開央行理監事會議，需要時間整理配合量能同步擴大，看好台股目前本益比低於均值且在國際市場中具有高殖利率特性，有望吸引中長線逢低買盤資金，進而帶動量能擴大，並激勵反彈格局延續。