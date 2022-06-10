富樂快篩有瑕疵 拿到這批號請至關懷包得來速或衛生局換
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎今（10）日表示，接獲台中市衛生局通知Flowflex富樂快篩發現測試線和品管線有問題，若在5月25日至6月9日從高雄防疫團隊領取到Flowflex富樂快篩（批號COV2025056）無論是否已經使用，都請在6月11日至30日到38區關懷包得來速或衛生所換新的快篩。
潘炤穎指出，高市府接獲台中市衛生局通知Flowflex富樂快篩在台中發現有測試線跟品管線都同時沒有出現的問題，該品牌高雄有使用，雖然尚未接獲民眾反映有問題，但生局清查發現同一批號庫存大概有10萬劑左右，為慎重立即公告品牌跟批號COV2025056，盒裝上生產日為2022年2月7日、到期日2024年2月6日。
潘炤穎宣佈，若是市民手中有Flowflex富樂快篩是5月25日至6月9日從高雄防疫團隊手中領取的，不管有沒有使用，都請在6月11日至30日到38區關懷包得來速或衛生所換取新的試劑。潘炤穎說，已使用過的快篩試劑只要有盒子或卡夾可擇一帶到換貨地點進行換貨。
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