面試完口頭錄取開心沒兩天！老闆約她「這件事」結局逆轉
面試完還沒確定有沒有錄取，老闆就約你去游泳，你敢去嗎？6月畢業季之後，許多新鮮人開始找工作，有一位研究所畢業生在104職涯診所貼文詢問，到一家生技公司面試「董事長特助」職缺，面試完老闆大方開出薪水，但等了一個多禮拜還沒收到錄取通知，結果老闆先透過LINE約她一起「游泳運動」，雖然游泳是很健康的活動，但孤男寡女實在感覺很尷尬，讓他不知道該怎麼辦。許多職場前輩紛紛提醒，這很顯然是「不正常的邀約」，千萬不要單獨赴約，如果因此失去這份工作也不需要太遺憾！
發文的網友指出，自己去這家生技公司面試時，老闆很親切也教了很多職場該注意的事情，以及工作上要處理的事務，感覺都很正常，甚至開出一個月5萬元的薪水，要他先進來做做看，並說會請公司助理發出正式錄取通知。沒想到等了快一個禮拜，錄取通知信沒等到，老闆先LINE他邀約一起去「游泳運動」，「雖然阿伯老闆面試時都很正常，邀約游泳的訊息好像也是講得很隨性、健康這樣。但我還是覺得怪怪的。」
這名網友覺得很兩難，因為工作待遇不錯，工作內容感覺也很有發展性，但不知道這樣拒絕老闆會不會影響到錄取？另外，面試時口頭答應卻沒有正式錄取，就先約去游泳，「會不會是遇到怪怪的公司和老闆了呢？」
這篇貼文po出後，立即有不少職場前輩提醒，「單獨約游泳妳應找個理由拒絕他,明確地表態，以免有可能的其它想法發生，工作可以再找就好，否則如果真的有不逾矩的行為，那就會太遲了！」「他應該要找的人是伴遊小姐，而不是特助。」「如果今天老闆因為您的拒絕，後續就選擇不錄取，代表老闆居心叵測，若老闆並不是真的想要您協助做秘書的工作，後續您也很難從工作中，獲得實際的經驗與成果，所以就算是待遇很不錯，也會建議您選擇拒絕，再看老闆後續的反應態度。」
104人力銀行表示，關於「口頭答應錄用但還沒正式錄取」，雖然口頭也是一種邀約，不過，一旦承諾的人失信，求職者很難舉證，建議仍然取得書面要約書offer letter為先，以利日後提出損害賠償。
至於「還沒錄取前，邀約去游泳」，已超出工作職務的正常範圍，考量求職及個人安全，建議找家人或朋友陪同，尤其是女性；同時避免夜間及至偏僻的地方應徵，而如果一定要去、又無法結伴而行，至少要將時間、地點、電話告知家人，只要查覺任何不對勁，一定要快速離開。若仍有問題，建議求職者先勞動部專線職場安全諮詢專線：0800-085151尋求協助。