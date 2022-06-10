快訊／縮短「5至11歲童」疫苗接種間隔 至少4週就能打
ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）今（10）日下午開會討論縮短5至11歲幼童新冠疫苗接種間隔。與會專家說明，考量疫苗供貨充足、疫情嚴峻，以及疫苗安全等因素，同意縮短至間隔至少4週就能接種。
現行國內可施打的兒童疫苗，有適用6至11歲童的半劑型莫德納、適用5至11歲童的兒童輝瑞疫苗，接種間隔皆為2劑間隔12週。不過近期本土疫情嚴峻，有專家認為可縮短間隔至4週或8週，今下午ACIP專家召開會議討論。
根據與會專家透露，5至11歲幼兒施打疫苗後，發生心肌炎的狀況除比青少年低，也與背景值相近，甚至略低於背景值，因此專家認為可依照臨床試驗，縮短間隔至4週接種。
另專家提到，根據加拿大資料，拉長施打間隔可降低副作用，結合考量現今疫情嚴峻、疫苗供貨充分，兩劑接種間隔應至少間隔滿4週至8週，最短間隔4週即可接種。
※【NOWnews 今日新聞
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