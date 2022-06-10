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快訊／縮短「5至11歲童」疫苗接種間隔　至少4週就能打

▲ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）今（10）日下午開會討論縮短5至11歲幼童新冠疫苗接種間隔。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.06.01）
▲ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）今（10）日下午開會討論縮短5至11歲幼童新冠疫苗接種間隔。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.06.01）

記者許若茵／台北報導

2022-06-10 18:26:39

ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）今（10）日下午開會討論縮短5至11歲幼童新冠疫苗接種間隔。與會專家說明，考量疫苗供貨充足、疫情嚴峻，以及疫苗安全等因素，同意縮短至間隔至少4週就能接種。

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現行國內可施打的兒童疫苗，有適用6至11歲童的半劑型莫德納、適用5至11歲童的兒童輝瑞疫苗，接種間隔皆為2劑間隔12週。不過近期本土疫情嚴峻，有專家認為可縮短間隔至4週或8週，今下午ACIP專家召開會議討論。

根據與會專家透露，5至11歲幼兒施打疫苗後，發生心肌炎的狀況除比青少年低，也與背景值相近，甚至略低於背景值，因此專家認為可依照臨床試驗，縮短間隔至4週接種。

另專家提到，根據加拿大資料，拉長施打間隔可降低副作用，結合考量現今疫情嚴峻、疫苗供貨充分，兩劑接種間隔應至少間隔滿4週至8週，最短間隔4週即可接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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