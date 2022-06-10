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中職／新光動紫十年有成　滅火器演出確認

▲新光動紫趴，邀請滅火器開唱。（圖／樂天提供）
▲新光動紫趴，邀請滅火器開唱。（圖／樂天提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-06-10 18:22:10

Rakuten Monkeys樂天桃猿與滅火器樂團全新搖滾單曲《Rise Up》全猿傳唱，動紫音樂祭十年有成，五六日分別為樂團再戰、經典再戰以及搖滾再戰三大主軸。十年前，新光動紫開啟台灣樂團在棒球場開唱的先河，滅火器樂團更是首支在樂天桃園棒球場開演唱會的樂團，新光動紫十年首組賽後表演嘉賓非金曲獎最佳樂團－「滅火器」莫屬，新光動紫音樂祭6月24日(五)就由「滅火器」打頭陣，樂情開催！

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新光動紫音樂祭在今年邁入第十年，這十年當中滅火器樂團參加六屆，桃猿隊大小戰役無役不與，在2021年及2022年連續兩年為Rakuten Monkeys量身打造年度主題曲，從一起更強到開季Rise Up，樂天桃猿主場都可以聽到滅火器的歌聲，在FUJI ROCK FESTIVAL '22日本盛大的音樂祭更是邀請滅火器演出確認，用樂血搖滾迎戰，讓榮耀重現，We Are Rakuten Monkeys！

「邁出自信的步伐、我們要準備出發、擺脫迷惘不再掙扎、予怹看著咱會驚、勝利的最佳方法、努力讓自己變得更強大、完封猛打狂轟猛炸、直到對手全部倒下」滅火器不只在開幕戰唱，新光動紫歡慶十年，歡迎滅火器樂團帶來全猿戰鬥式的歌聲。

滅火器在6月24日(五)賽後表演，要帶來多首樂團金曲，期待新光動紫的開辦代表嚴峻的疫情即將過去，夢想的新光動紫十年舞台隨之而來。

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