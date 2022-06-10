不甩道歉！顏正國轟「不要臉天下無敵」 合夥人開告背信
藝人顏正國日前開直播，點名一起合作電影的「兩位先生」，有留言恐嚇、騷擾的行為，並說警告不排除直接公布真實姓名並且報警處理，甚至還怒火沖天轟對方「不要臉天下無敵」，儘管事後他已道歉，但合夥人不買單，今（10）日下午到新北地檢署按鈴提告。
全案源於黃尚禾、李千那主演的《少年吔》，是由自導自演顏正國導演，卻因疫情影響票房不佳，為此，顏正國日前開直播，點名2為合作夥伴，眼看苗頭不對就趕快撇清一切，直批「人厚臉皮到這種程度，是他找我合作，出狀況就說我找他合作，不要臉天下無敵」，同時呼籲合夥人凡事要講信用，講過的話不能不算數，也要求他們停止恐嚇、騷擾的行為。
事後，顏正國為自己直播時的語氣道歉，但被他點名的合夥對象許姓投資人以及藝人鐵齒決心提告，因此今日在律師陪同下，針對顏正國拒絕交付、交代帳冊及資金運用流向等理由，前往新北地檢署控告他涉嫌背信。
許姓投資人稱顏在直播中講一些令人匪夷所思的話，只是希望可以了解這次電影花了多少錢，結果他說我們在恐嚇「那沒關係，我們就讓法律來檢驗這件事情」，同時爆料「說好主角是王識賢、高捷等人，結果到後面都沒有！說好行銷雲林縣，拜託議員跟文化處後，他錢拿了以後，完全沒有在雲林拍，這真的…荒唐！」。（編輯：林莞茜）