俄版麥當勞新LOGO曝光 1漢堡＋2薯條取代金拱門
自俄羅斯對烏克蘭發動「特別軍事行動」之後，各個國家紛紛對其展開制裁，許多國際知名品牌也紛紛退出俄國市場。知名速食龍頭麥當勞（McDonald’s）5月中宣布結束在俄羅斯超過30年的營運，並將資事業出售給當地企業戈佛（Alexander Govor）。戈佛接手之後，新的商標也在10日出爐，以一個橘黃色的漢堡圖案搭配兩根黃色的薯條，取代麥當勞最具標誌性的「金拱門」M字；再配上圓形的綠色基底，象徵其產品和服務的品質優良。
根據《路透社》以及《塔斯社》報導，戈佛接手之後日前將經營前麥當勞餐廳的公司名稱改為「Sistema PBO」，但還沒有決定新品牌名稱。不過目前新標誌已經出爐，將由1個橙紅色漢堡搭配2根橙黃色薯條，都是麥當勞的經典菜單，而綠底背景意味著「產品和服務」品質。
菜單內容也有所調整，例如麥香魚將改稱為「魚堡」（Fish Burger）；智慧型手機APP則預計以「我的漢堡」（My Burger）為名，12日正式推出。
根據了解，部分「俄版」麥當勞餐廳將在12日重新營業，公布新LOGO則是廣告活動暖身的一部分。戈佛的目標是兩個月內重開全部的前麥當勞餐廳，並從現在的約850家餐廳擴大到1,000家餐廳。
繼可口可樂、百事可樂、星巴克等知名全球品牌抵制俄羅斯之後，麥當勞也在上月宣布撤出俄國市場。麥當勞在退出俄國市場時，就指出將保有商標，新東家則不能再使用麥當勞的名稱、金色拱門（Golden Arches）標誌、品牌和菜單。
當時麥當勞營運長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）表示，「我們不能讓拱門繼續在那裡（俄羅斯）閃耀。」批准收購的俄羅斯反壟斷機構說明，麥當勞保留在15年內回購其俄羅斯餐廳的權利。