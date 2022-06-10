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小女警恍神猛撞！花100萬買賓士　Nissan喬不攏將走國賠

▲上（5）月新北1名年僅25歲的鄂姓女警，日前開車巡邏疑似恍神，擦撞3轎車，今天以100萬跟賓士車主和解，但與Nissan Juke李姓車主因價格喬不攏，決定以國賠處理。（圖／翻攝畫面）
▲上（5）月新北1名年僅25歲的鄂姓女警，日前開車巡邏疑似恍神，擦撞3轎車，今天以100萬跟賓士車主和解，但與Nissan Juke李姓車主因價格喬不攏，決定以國賠處理。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 19:18:20

上（5）月新北市1名年僅25歲的鄂姓女警，在開車巡邏期間疑似恍神，擦撞路旁的賓士、特斯拉、Nissan Juke，整台警車也翻覆，今（10）日展開第二次調解會，女警以100萬跟賓士車主和解，但與Nissan Juke李姓車主因價格喬不攏，決定以國賠處理。

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這起事故發生在5月11日，25歲的鄂姓女警駕駛巡邏車行經林口區文化三路一段，突然偏向路肩，連續擦撞停放路旁車格的賓士GLA180、特斯拉MODEL 3、NISSAN Juke共3輛轎車，警車隨即翻覆，鄂姓女警與副駕的同仁自行脫困，所幸僅受輕傷。

首次調解會車損最輕的特斯拉Model 3，以4萬元賠償金達成和解，當時賓士GLA180開價135萬，Nissan Juke開價45萬，僅達成初步共識。

今天賓士方先進行調解，女警方直接一口價喊出底線「100萬」，賓士車主則希望求償120萬，不過仍遭女警方婉拒，雖認為價格上仍與預期不符，但考量走上國賠的時間會拖比較久，因此最終決定認賠選擇和解，並約定2周內匯款與過戶。

NISSAN JUKE方的陳姓車主，則認為小女警方所開出的價格，始終不如預期，拒絕和解，因此警方協助女警及NISSAN Juke申請選國賠，將進行法律訴訟。（編輯：孫唯容）

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