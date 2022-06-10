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客運振興方案7月上路！補助客運業者每名旅客15到70元

▲交通部公路總局今（10）日表示，客運振興方案預計7月上路，將補貼國道客運業者每名旅客20元到70元不等。示意圖。(圖／記者黃守作攝，2022.05.27)
▲交通部公路總局今（10）日表示，客運振興方案預計7月上路，將補貼國道客運業者每名旅客20元到70元不等。示意圖。(圖／記者黃守作攝，2022.05.27)

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-10 18:46:21

交通部公路總局今（10）日表示，客運振興方案預計7月上路，規劃依營運里程分級獎助，補貼國道客運業者每名旅客20元到70元不等；一般公路客運15元到20元不等，已提報交通部審核。

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受疫情影響，客運運量大幅下滑，為協助公路客運業者度過難關，交通部向行政院爭取5億元預算要振興客運業。公路總局表示，鑑於疫情衝擊，公路汽車客運路線全體運量較疫情前降幅已達5成，顯見長期培養的公路客運使用習慣已逐漸流失，對政府推廣公共運輸及節能減碳目標產生極大影響，為鼓勵公路汽車客運業提供運輸服務及提升公路客運運量，公路總局已研擬相關運量獎助要點，並提報交通部審核。

公路總局指出，振興方案研擬過程須考量諸多影響因素，除路線運量外，亦須考量營運里程、票價、營收等，以及其相互影響探討，再就各種預擬方案持續與相關單位交換意見，並與業者研商討論，最後才將獲致共識的研議方案提報交通部，並無部分報載提案遭交通部退件情事。

目前規劃的運量獎助方案，將以國道客運路線及未受領營運虧損補貼的一般公路客運路線為對象，並依照路線性質及營運里程長度，分級獎助。

以國道客運路線而言，規劃分3級獎助，分別為營運里程未達100公里的路線，每載客人次獎助20元；100公里以上，未達200公里的路線，每載客人次獎助35元；200公里以上的路線，每載客人次獎助70元。
至於一般公路客運部分規劃分2級，分別為營運里程未達100公里的路線，每載客人次獎助15元；100公里以上路線則為20元。

據悉，首都客運將配合此次振興方案，於週五傍晚尖峰時段，再次提供每位排隊候車乘客1人1個菠蘿麵包，後續還會與宜蘭旅宿業者合作，提供乘客搭乘與住宿優惠。國光客運可能推出熟客優惠，如搭乘5次就可以獲得贈品等。

葛瑪蘭客運將規劃抽獎活動，提供Gogoro、電競手機、最新iPhone手機等大獎；趁暑假主打學生族群，推出美少女猜拳遊戲，猜贏可獲一份冰淇淋；在羅東、宜蘭推出吧檯，免費提供乘客早餐、下午茶，包含咖啡、綠茶、點心等。

公路總局表示，本運量獎助方案若奉交通部同意後，應可進一步刺激相關業者強化行銷內容，帶給民眾更優質的運輸服務，並呼籲業者共同努力，推出具吸引力的行銷方案，以服務更多民眾，並順利渡過疫情衝擊。

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